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舊金山旅遊業明顯復甦 今年將迎百億商機

記者李怡／舊金山報導
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舊金山旅遊業明顯復甦，今年旅客消費近100億元。（記者李怡／攝影）
舊金山旅遊業明顯復甦，今年旅客消費近100億元。（記者李怡／攝影）

走出疫情後漫長低谷，舊金山旅遊業今年復甦腳步明顯加快。舊金山旅遊協會（San Francisco Travel）日昨公布最新預測，2026年全市預計迎來2440萬名遊客，旅客消費將達99億4000萬元。酒店入住率、平均房價及每間可售客房收入均明顯上升，顯示復甦已不再只靠大型活動帶動。

根據最新數據，今年舊金山酒店平均入住率預計達70.7%，較去年增長5.2%；平均每日房價升至266.16元，增長8.5%；衡量酒店業表現的重要指標，每間可售客房收入（RevPAR）則達188.06元，年增14.1%。這已是該項指標連續第二年錄得約14%的增長。尤其今年6月，更創下疫情以來舊金山酒店入住率最高的一個月。

舊金山旅遊協會總裁兼執行長普萊蘇迪（Anna Marie Presutti）表示，今年數據顯示，旅遊經濟正朝「全面健康」方向發展，不再只是超級盃等大型活動期間短暫爆發。除了休閒旅客回流，商務旅行及會議市場也持續改善。

大型會展仍是復甦的重要引擎。今年馬士孔尼中心（Moscone Center）預計舉辦38場活動，人工智能熱潮也為舊金山帶來大量科技會議，加上超級盃、Dreamforce及寶可夢世界錦標賽等大型活動，持續為酒店、餐館及零售商家帶來客流。

但是舊金山旅遊業尚未完全回到疫情前水平，最大短板仍是國際旅客。美國整體國際入境旅遊仍受到移民政策、簽證限制及國際局勢等因素影響。舊金山旅遊協會預計，國際市場要到2027年才會出現較明顯反彈。

旅遊協會預測，復甦勢頭明年還將延續。2027年舊金山遊客可望增至2500萬人，旅客消費達106億元，酒店入住率進一步升至72.1%。對依賴遊客生意的酒店、餐館及零售業者而言，意味著疫情後等待多年的客流，正在逐步回來。

舊金山旅遊業明顯復甦，今年旅客消費近100億元。（記者李怡／攝影）
舊金山旅遊業明顯復甦，今年旅客消費近100億元。（記者李怡／攝影）

精華 FAQ

  • 今年舊金山酒店平均入住率預計達70.7%，年增5.2%；平均每日房價升至266.16元，RevPAR達188.06元，年增14.1%，顯示旅遊需求已全面回升。

  • 大型會展、科技會議與熱門活動仍是主要動能，包括Moscone Center活動、AI相關會議、超級盃、Dreamforce及寶可夢世界錦標賽，都持續帶來住宿與消費人潮。

  • 目前最大短板是國際旅客尚未完全回流，受移民政策、簽證限制與國際局勢影響。旅遊協會預估國際市場要到2027年才會明顯反彈。

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