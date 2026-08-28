羅偉華埠拉票力推C提案 喊確保住房穩定、不會新增稅項

支持陣營選擇在華埠啟動競選活動，稱華埠多年來一直利用住房信託基金保存可負擔住房，降低長期居民因住房成本上升而被迫搬離社區的風險。（記者王子涵／攝影）

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）、市議員梅義加（Myrna Melgar）、陳小焱（Chyanne Chen）以及住房和社區領袖27日在華埠 共同啟動支持C提案（Proposition C）的競選活動。提案計畫延長舊金山住房信託基金（Housing Trust Fund）至2058年，並將每年用於可負擔住房的資金由目前約5000萬元，逐步增加至最高1.25億元。

支持陣營強調，C提案不會新增稅項，而是將市府未來部分房產稅收入增長投入可負擔住房。資金可用於興建及保存可負擔住房、首次購屋者援助，以及為長者和面臨住房風險的租客提供租金援助；相關資金若要改作其他用途，須再經選民批准。

支持陣營選擇在華埠啟動競選活動，稱華埠多年來一直利用住房信託基金保存可負擔住房，降低長期居民因住房成本上升而被迫搬離社區的風險。對長者和移民家庭比例較高的華埠而言，住房穩定也是維持社區人口與文化的重要議題。

羅偉表示，舊金山正在復甦，但如果工作家庭負擔不起在市內居住的成本，城市就無法真正實現復甦。他表示，舊金山需要更快興建住房，而C提案可以為可負擔住房項目提供更穩定和可預期的資金。

C提案起草人、代表第七區的市議員梅義加表示，她多年來從事可負擔住房規畫工作，舊金山需要一個穩定的長期融資來源，而不是每隔一段時間重新爭取資金。她指出，華埠多年來依靠相關資金興建及保存住房，因此更能體會長期穩定財源的重要性。

華裔市議員陳小焱則表示，一代又一代移民家庭透過長時間工作在舊金山建立生活，希望下一代也能繼續留在這座城市。她說，C提案提供的租金援助，可幫助已在同一住所居住數十年的長者避免被迫搬遷，首次購屋援助也可協助部分工作家庭在舊金山買房。

舊金山住房信託基金的歷史可追溯至2012年。時任市長李孟賢（Ed Lee）推動建立一個長期且穩定的住房財源，同年11月選民通過當年的C提案，正式將住房信託基金寫入市憲章。市府當時希望在重建局資金減少後，建立新的固定財源支持可負擔的住房。

依照2012年的制度，住房信託基金於2013年以每年2000萬元為起點，此後逐年增加，到2024年達到約5080萬元，此後再依市府普通基金收入變化調整。現行制度原定持續至2043年。

住房信託基金的用途不僅包括新建住宅，也包括購買及翻修可負擔住房、土地收購、首次購屋首付援助，以及協助符合資格的家庭避免遭驅逐或失去住房。市府早期報告顯示，截至2018年3月，基金已投入約3990萬元興建、購買和改善可負擔住房，另有1350萬元用於首付援助、1650萬元投入避免驅逐及住房穩定項目。

C提案將於11月3日的舊金山大選中交由選民表決。