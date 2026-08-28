羅偉華埠拉票力推C提案 喊確保住房穩定、不會新增稅項
舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）、市議員梅義加（Myrna Melgar）、陳小焱（Chyanne Chen）以及住房和社區領袖27日在華埠共同啟動支持C提案（Proposition C）的競選活動。提案計畫延長舊金山住房信託基金（Housing Trust Fund）至2058年，並將每年用於可負擔住房的資金由目前約5000萬元，逐步增加至最高1.25億元。
支持陣營強調，C提案不會新增稅項，而是將市府未來部分房產稅收入增長投入可負擔住房。資金可用於興建及保存可負擔住房、首次購屋者援助，以及為長者和面臨住房風險的租客提供租金援助；相關資金若要改作其他用途，須再經選民批准。
支持陣營選擇在華埠啟動競選活動，稱華埠多年來一直利用住房信託基金保存可負擔住房，降低長期居民因住房成本上升而被迫搬離社區的風險。對長者和移民家庭比例較高的華埠而言，住房穩定也是維持社區人口與文化的重要議題。
羅偉表示，舊金山正在復甦，但如果工作家庭負擔不起在市內居住的成本，城市就無法真正實現復甦。他表示，舊金山需要更快興建住房，而C提案可以為可負擔住房項目提供更穩定和可預期的資金。
C提案起草人、代表第七區的市議員梅義加表示，她多年來從事可負擔住房規畫工作，舊金山需要一個穩定的長期融資來源，而不是每隔一段時間重新爭取資金。她指出，華埠多年來依靠相關資金興建及保存住房，因此更能體會長期穩定財源的重要性。
華裔市議員陳小焱則表示，一代又一代移民家庭透過長時間工作在舊金山建立生活，希望下一代也能繼續留在這座城市。她說，C提案提供的租金援助，可幫助已在同一住所居住數十年的長者避免被迫搬遷，首次購屋援助也可協助部分工作家庭在舊金山買房。
舊金山住房信託基金的歷史可追溯至2012年。時任市長李孟賢（Ed Lee）推動建立一個長期且穩定的住房財源，同年11月選民通過當年的C提案，正式將住房信託基金寫入市憲章。市府當時希望在重建局資金減少後，建立新的固定財源支持可負擔的住房。
依照2012年的制度，住房信託基金於2013年以每年2000萬元為起點，此後逐年增加，到2024年達到約5080萬元，此後再依市府普通基金收入變化調整。現行制度原定持續至2043年。
住房信託基金的用途不僅包括新建住宅，也包括購買及翻修可負擔住房、土地收購、首次購屋首付援助，以及協助符合資格的家庭避免遭驅逐或失去住房。市府早期報告顯示，截至2018年3月，基金已投入約3990萬元興建、購買和改善可負擔住房，另有1350萬元用於首付援助、1650萬元投入避免驅逐及住房穩定項目。
C提案將於11月3日的舊金山大選中交由選民表決。
C提案著重解決可負擔住房資金不穩、租客易受房租上漲衝擊，以及首次購屋家庭難以進場等問題，目標是提高住房穩定性並留住工作家庭與長者。 提案將把住房信託基金延長至2058年，資金來自市府未來部分房產稅收入增長，不會新增稅項；年度可負擔住房預算將從約5000萬元逐步提高到最高1.25億元。 支持陣營認為華埠長年依賴住房信託基金保存可負擔住房，特別需要穩定財源來避免長者與移民家庭因住房成本上升而被迫搬離，維持社區人口與文化延續。
精華 FAQ
C提案著重解決可負擔住房資金不穩、租客易受房租上漲衝擊，以及首次購屋家庭難以進場等問題，目標是提高住房穩定性並留住工作家庭與長者。
提案將把住房信託基金延長至2058年，資金來自市府未來部分房產稅收入增長，不會新增稅項；年度可負擔住房預算將從約5000萬元逐步提高到最高1.25億元。
支持陣營認為華埠長年依賴住房信託基金保存可負擔住房，特別需要穩定財源來避免長者與移民家庭因住房成本上升而被迫搬離，維持社區人口與文化延續。
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