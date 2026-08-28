我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孫宇晨長文曝揉奶被嫌棄、喊景甜「媽媽」 終止代孕因「問了Claude」

尼泊爾洪災增至469死、逾500外國人失蹤 當局拒絕海外救援隊進入

羅偉華埠拉票力推C提案 喊確保住房穩定、不會新增稅項

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
支持陣營選擇在華埠啟動競選活動，稱華埠多年來一直利用住房信託基金保存可負擔住房，...
支持陣營選擇在華埠啟動競選活動，稱華埠多年來一直利用住房信託基金保存可負擔住房，降低長期居民因住房成本上升而被迫搬離社區的風險。（記者王子涵／攝影）

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）、市議員梅義加（Myrna Melgar）、陳小焱（Chyanne Chen）以及住房和社區領袖27日在華埠共同啟動支持C提案（Proposition C）的競選活動。提案計畫延長舊金山住房信託基金（Housing Trust Fund）至2058年，並將每年用於可負擔住房的資金由目前約5000萬元，逐步增加至最高1.25億元。

支持陣營強調，C提案不會新增稅項，而是將市府未來部分房產稅收入增長投入可負擔住房。資金可用於興建及保存可負擔住房、首次購屋者援助，以及為長者和面臨住房風險的租客提供租金援助；相關資金若要改作其他用途，須再經選民批准。

支持陣營選擇在華埠啟動競選活動，稱華埠多年來一直利用住房信託基金保存可負擔住房，降低長期居民因住房成本上升而被迫搬離社區的風險。對長者和移民家庭比例較高的華埠而言，住房穩定也是維持社區人口與文化的重要議題。

羅偉表示，舊金山正在復甦，但如果工作家庭負擔不起在市內居住的成本，城市就無法真正實現復甦。他表示，舊金山需要更快興建住房，而C提案可以為可負擔住房項目提供更穩定和可預期的資金。

C提案起草人、代表第七區的市議員梅義加表示，她多年來從事可負擔住房規畫工作，舊金山需要一個穩定的長期融資來源，而不是每隔一段時間重新爭取資金。她指出，華埠多年來依靠相關資金興建及保存住房，因此更能體會長期穩定財源的重要性。

華裔市議員陳小焱則表示，一代又一代移民家庭透過長時間工作在舊金山建立生活，希望下一代也能繼續留在這座城市。她說，C提案提供的租金援助，可幫助已在同一住所居住數十年的長者避免被迫搬遷，首次購屋援助也可協助部分工作家庭在舊金山買房。

舊金山住房信託基金的歷史可追溯至2012年。時任市長李孟賢（Ed Lee）推動建立一個長期且穩定的住房財源，同年11月選民通過當年的C提案，正式將住房信託基金寫入市憲章。市府當時希望在重建局資金減少後，建立新的固定財源支持可負擔的住房。

依照2012年的制度，住房信託基金於2013年以每年2000萬元為起點，此後逐年增加，到2024年達到約5080萬元，此後再依市府普通基金收入變化調整。現行制度原定持續至2043年。

住房信託基金的用途不僅包括新建住宅，也包括購買及翻修可負擔住房、土地收購、首次購屋首付援助，以及協助符合資格的家庭避免遭驅逐或失去住房。市府早期報告顯示，截至2018年3月，基金已投入約3990萬元興建、購買和改善可負擔住房，另有1350萬元用於首付援助、1650萬元投入避免驅逐及住房穩定項目。

C提案將於11月3日的舊金山大選中交由選民表決。

精華 FAQ

  • C提案著重解決可負擔住房資金不穩、租客易受房租上漲衝擊，以及首次購屋家庭難以進場等問題，目標是提高住房穩定性並留住工作家庭與長者。

  • 提案將把住房信託基金延長至2058年，資金來自市府未來部分房產稅收入增長，不會新增稅項；年度可負擔住房預算將從約5000萬元逐步提高到最高1.25億元。

  • 支持陣營認為華埠長年依賴住房信託基金保存可負擔住房，特別需要穩定財源來避免長者與移民家庭因住房成本上升而被迫搬離，維持社區人口與文化延續。

華埠 羅偉 舊金山

上一則

舊金山旅遊業明顯復甦 今年將迎百億商機

下一則

保護未成年 Meta推更嚴新規 批評者：社媒不會突然變安全

延伸閱讀

舊金山可負擔住房保障法案 市長羅偉公開反對

舊金山可負擔住房保障法案 市長羅偉公開反對
聖蓋博谷4城市共獲2500萬元補助 將興建逾200個可負擔房

聖蓋博谷4城市共獲2500萬元補助 將興建逾200個可負擔房
裴洛西現身舊金山華埠 站台挺陳詩敏

裴洛西現身舊金山華埠 站台挺陳詩敏
史島5年內擬增近2萬戶住宅 區長反彈

史島5年內擬增近2萬戶住宅 區長反彈
住房短缺 西雅圖市長簽行政令 縮短住宅許可審批

住房短缺 西雅圖市長簽行政令 縮短住宅許可審批

熱門新聞

魚罐頭有很多意想不到的健康益處；示意圖。（記者王若然／攝影）

Omega-3豐富 專家大力推薦這幾款魚罐頭

2026-08-18 02:15
圖為遇難者想要抵達的惡水路（Badwater Road），當天死亡谷的氣溫最高達116度。（國家公園局官網）

死亡谷130度奪命法國遊客 車陷泥地 徒步求援途中身亡

2026-08-23 16:22
麥當勞Hello Kitty and Friends × Godzilla聯名Happy Meal推出8款玩具，將三麗鷗人氣角色與哥吉拉系列怪獸「合體」，圖為凱蒂貓×哥吉拉及大眼蛙×王者基多拉。（讀者方小姐提供）

才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價

2026-08-19 17:07
一棟以義大利科莫湖湖畔別墅為靈感打造的灣區豪宅，近日傳出買家身分，是一名年僅31歲的AI科技新貴吳宇懷。（取材自吳宇懷官方X平台帳號）

7000萬豪宅仿科莫湖畔別墅 傳買家是31歲AI新貴吳宇懷

2026-08-21 15:15
灣區吉爾洛早期大學預科學校在「美國新聞與世界報導」的全美最佳公立高中排行榜中，從去年的第64名升到今年的第37名。（取自谷歌地圖）

美國新聞與世界報導排行榜 灣區3公立高中進加州前10

2026-08-20 02:15
佛利蒙大華超市美食廣場周六晚間擺開12張麻將桌，不同年齡、族裔民眾一起切磋牌技，陌生牌友也能湊桌，現場氣氛熱鬧。（記者王湘涵／攝影）

邊打邊吃 佛利蒙大華超市麻將夜連6場周六登場 搭配不同主題美食

2026-08-20 02:18

超人氣

更多 >
安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋

安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋
紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班

紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班
「快把我遣返」南加女當眾崩潰大哭 稱已活不下去

「快把我遣返」南加女當眾崩潰大哭 稱已活不下去
被批評不是正宗中餐？熊貓快餐創辦人夫婦回應了

被批評不是正宗中餐？熊貓快餐創辦人夫婦回應了
「我是機長，要去醫院」洛城飛波士頓航班 現驚魂時刻

「我是機長，要去醫院」洛城飛波士頓航班 現驚魂時刻