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草間彌生辭世 生前金山個展曾爆種族爭議

編譯廖宜怡／綜合報導
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舊金山現代藝術博物館2023年舉辦首次草間彌生個展，卻引爆對草間彌生種族主義言論...
舊金山現代藝術博物館2023年舉辦首次草間彌生個展，卻引爆對草間彌生種族主義言論的爭論。（美聯社）

日本前衛藝術家草間彌生（Yayoi Kusama）14日在東京去世，享年97歲。草間彌生曾於2023年在舊金山舉辦北加州首次個展，吸引了眾多粉絲前往打卡。

舊金山紀事報報導，草間彌生於2023年首次在舊金山現代藝術博物館（SFMOMA）舉辦名為「草間彌生：無限的愛」個展，為期六個月的展覽吸引了超過17萬人前來朝聖。

在這場展覽舉行之際，正值草間彌生藝術生涯的巔峰。草間彌生於1950年代末期開啟其藝術生涯，作品涵蓋繪畫、裝置、雕塑、行為藝術、電影、詩歌等多種媒介，並在流行文化中樹立了鮮明形象。

儘管草間彌生享譽國際，但人們對她數十年來文字作品中存在種族主義言論的質疑不但沒有消失，更是在舊金山這場展覽中徹底白熱化。

2023年稍早，作家湯馬士（Dexter Thomas）在網路藝術雜誌Hyperallergic上發表文章，列舉草間彌生作品中大量貶低非裔的文字和形象，包括在其戲劇作品「Tokyo Lee」中將唯一的非裔角色描述為「外表粗野、毛髮濃密、膚色黝黑的野蠻人」。

在草間彌生的文字作品於舊金山重見天日後，紀事報前記者何蘇蕾（Soleil Ho，音譯）質疑舊金山現代藝術博物館為何選擇展出草間彌生這些作品。草間彌生後來也就此爭議向紀事報發出公開聲明。

草間彌生在聲明中說：「我非常後悔在書中使用了傷人且具冒犯性的語言。一直以來，我傳遞的訊息都是關於愛、希望、同理心和對所有人類的尊重，我畢生志向就是希望透過我的藝術來提升人類的精神境界。我在此為我造成的傷害道歉。」

舊金山現代藝術博物館館長貝德福（Christopher Bedford）表示：「舊金山現代藝術博物館堅決反對這些言論和所有反非裔情緒」，並稱此次爭議是「該博物館在這個議題上成為領導者、並思考作家本身複雜性和藝術表達之間關係的絕佳機會」。

在草間彌生去世後，貝德福再次回顧了她對舊金山現代藝術博物館的影響：「草間彌生是一位傳奇藝術家，她七十多年來的藝術生涯挑戰了我們對藝術及周遭世界的思考和體驗方式。她跨領域的創作和源源不絕的創造力讓她難以被歸類，但讓各年齡層、不同背景的人們都能感受到喜悅和受到啟發。」

精華 FAQ

  • 她在2023年於舊金山現代藝術博物館舉辦「草間彌生：無限的愛」個展，展期6個月，並吸引超過17萬人前往參觀。

  • 因為作家Dexter Thomas揭露她文字作品中含有大量貶低非裔的內容，包含戲劇《Tokyo Lee》對非裔角色的歧視性描寫，因而引爆討論。

  • 草間彌生公開道歉，承認曾使用傷人且冒犯性的語言；SFMOMA則表明反對相關言論，並稱這是思考藝術表達與創作者複雜性的機會。

草間彌生 舊金山 加州

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