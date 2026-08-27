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紐森首度公開挺「永恆加州」開發計畫 抨蘇拉諾縣官員阻撓

編譯組／綜合報導
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加州州長紐森26日首次公開表態支持「永恆加州」開發計畫，並抨擊蘇拉諾縣官員阻撓該...
加州州長紐森26日首次公開表態支持「永恆加州」開發計畫，並抨擊蘇拉諾縣官員阻撓該計畫。(紐森臉書圖片)

加州州長紐森抨擊蘇拉諾縣(Solano County)官員們阻撓「永恆加州」( California Forever)開發計畫，警告在縣議員們否決推進這項備受爭議的項目之後，將可能面臨「清算」(reckoning)。

紐森26日首次公開表態，支持這家由億萬富翁支持的開發商在北加州蘇拉諾縣的開發計畫。此前，蘇拉諾縣議會拒絕支持加快計畫審批的特別立法。紐森告訴「紐約郵報」，不明白在一連串經濟損害之後，為何阻擋新開發計畫。

「永恆加州」計畫由前高盛交易員斯拉梅克(Jan Sramek)領導，並獲得矽谷億萬富翁安德森(Marc Andreessen)、霍夫曼(Reid Hoffman)與蘿拉‧喬布斯(Laurene Powell Jobs)的支持。上月，計畫遭受重創，其主要租戶Saronic公司撤離至德州

州長的言論，標誌著他對計畫的公開支持，儘管他並沒有完全認同該開發商廣泛計畫中的每一個細節。

「永恆加州」已在蘇拉諾縣購買近7萬畝土地，多年來一直推動建造一座最終可容納40萬人口的新城市的計畫。不過，計畫最近縮減在沙加緬度的野心，暫時擱置擬建大都會的計畫，轉而專注於一項旨在加快Collinsville附近大型計畫的特別立法。

然而於25日，蘇拉諾縣議會在經過長達五個小時的激烈會議後，拒絕支持這項立法。

紐森則認為，計畫與州府推動振興工業發展、加快加州建設的政策符合，加州卻以審批流程冗長而聞名。縣議員們延遲計畫推展，在當前的競爭環境下，推遲審批也可能等同於拒絕。時間至關重要。

蘇拉諾縣官員辯稱，他們已向「永恆加州」提供快速審批流程，並於去年12月至今年6月期間與計畫代表舉行數十次會議。期間，計畫並未提交正式申請或詳細方案。

紐森表示，不會支持任何具體的提案，只是在方向上支持，並補充說，「永恆加州」的理想，與他一直以來所倡導方向相當一致。

紐森也證實，州府與計畫一直在進行協商，因為經濟發展是他政府的重點工作之一。他仍相信，蘇拉諾縣官員最終會支持計畫。

精華 FAQ

  • 紐森首次公開表態支持這項由億萬富翁支持的開發案，但他強調並非認同所有細節，而是認為其方向與州府推動經濟發展、加快建設的政策一致。

  • 因為縣議會在長達5個小時的會議後，拒絕支持可加快審批的特別立法。紐森認為這等同拖延甚至阻擋開發，但縣府則稱已提供快速審批流程。

  • 該計畫已在蘇拉諾縣買下近7萬畝土地，原本規劃打造可容納40萬人的新城市，但近期主要租戶Saronic撤離德州，且沙加緬度擴張構想也已縮減。

德州 加州 紐森

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