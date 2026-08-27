美足球星布雷迪灣區開卡牌店 開幕僅過一周就被洗劫

布雷迪在灣區開設的卡牌店在盛大開業一周後遭洗劫。 (美聯社)

紐約郵報（New York Post）報導，美式足球傳奇人物布雷迪（Tom Brady）進軍交易卡領域的商業嘗試在北加州 開局「驚人」，不過原因卻完全不光彩。

這位前新英格蘭愛國者隊（New England Patriot）球員位於巴洛阿圖的全新「CardVault」卡牌店在上周末遭人闖入，距離布雷迪於15日出席盛大開業典禮僅過去一周多一點。

警方表示，嫌疑人砸碎了店內的一扇窗戶和幾個展示櫃，盜走了60張價值超過1萬2000美元的收藏卡。肇事者目前仍在逃。

布雷迪的這家店專門經營收藏卡和體育紀念品，店內設有一個陳列簽名紀念品的「保險庫」。在CardVault的網站上，還銷售體育以外的收藏品，例如「寶可夢」（Pokemon）和Magic等收藏交易卡產品。

巴洛阿圖店是這家交易卡店的第19家分店，也是其在加州的第三家分店。他在舊金山和沙加緬度還有另外兩家分店。布雷迪本人在聖馬刁長大，距離這些卡店所在地不遠。

這並非CardVault首次成為目標，因為收藏品和交易卡已成為那些想快速牟利的小偷眼中的熱門目標。

紐約郵報報導，去年11月，一名男子從紐約市 SoHo區的CardVault分店盜走了價值一萬美元的棒球卡和寶可夢卡。

當局表示，該名竊賊篡改了「非接觸式支付」（tap-to-pay）系統，欺騙店員以為交易已成功完成。

布雷迪曾表示，他長期以來對體育卡充滿熱情，而他光顧自家卡店的行為也提升了人們對其業務的關注度。

據報導，球迷們為巴洛阿圖分店的開業等候了超過八個小時，期待這位NFL史上最偉大球員（GOAT）能驚喜現身。

布雷迪在剪綵前與球迷及CardVault團隊成員合影留念、簽名並交流互動。

「感覺非常不真實。我在聖馬刁長大，從小就迷上了收藏。我是49人隊、舊金山巨人隊和勇士隊的鐵桿粉絲，能回到這裡感覺非常不真實，」布雷迪在開業典禮上對KTVU電視台說。