47歲男重返賽場 入選大學美式足球隊 隊友叫他「老傢伙」

現年47歲的矽谷教會牧師巴札德入選聖荷西市立大學美式足球隊，重拾當年夢想。（取自聖荷西市立大學網站）

多年前曾是美式足球運動員，但大一時因傷被迫中斷體育職業生涯。如今47歲的他決定重返賽場，與和其兒子同齡的球員並肩作戰。這個消息使他頓時成為媒體關注的焦點。

加州郵報（California Post）報導，現年47歲的矽谷 Garden City教會牧師巴札德（Justin Buzzard）今年參加了聖荷西 市立大學美洲豹隊（San Jose City College Jaguars）的球員選拔，並成功入選。

巴札德告訴灣區 NBC電視台，他做出這個決定是受到兒子在社群媒體上分享的一段影片的啟發，那是一名60多歲長者在東海岸玩美式足球的影片。巴札德說，他在高中和大一時期都是美式足球運動員。

巴札德在談到重拾美式足球夢想時說：「這讓我萌生了一個想法，覺得應該試試看。」

於是，巴札德聯絡了聖荷西市立大學一位美式足球教練。出乎意料的是，這位教練同意和他談談。結果便是，他重拾了大學時期擔任的防守邊鋒（defensive end）位置，還擁有自己的更衣櫃和裝備。

聖荷西市立大學美洲豹隊總教練溫克勒（Jim Winkler）回憶起他第一次和巴札德見面時說的話：「這些是我們的標準，這些是我們遵循的規則，只要你能做到，我就會給你機會。」

溫克勒表示，巴札德的加入其實是件好事。

溫克勒說：「我總是跟年輕球員講，不要留下遺憾，做事不要半途而廢。你們看，他現在回來了。」

考慮到自己年紀大了，較容易受傷，巴札德知道他的美式足球新生涯可能會遇到不少問題。他透露，他現在身上到處都是瘀青，渾身疼痛。

不過，巴札德說：「我的身體承受力比我想像的要好得多。玩美式足球的風險就在於，你會受傷、會淤青，但我現在整體感覺不錯。」

巴札德表示，他很感激能有這個機會重返球場，而且非常喜歡他的球隊。他說：「我們球隊擁有非常棒的兄弟關係和家庭氛圍。」

巴札德坦承，與其子年齡相仿的隊友們給他取了一個綽號叫「老傢伙」（OG）。

加州郵報表示，巴札德的首場比賽將於本月29日在聖荷西市立大學舉行。