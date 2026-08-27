2男假冒49人球員、財務顧問 詐騙得手130萬元

司法部網站上公布的嫌犯洛夫照片。他涉嫌冒充49人隊球員詐騙。(司法部官網)

聯邦執法單位於26日宣布，一名男子自稱是舊金山 職業美足49人隊球員，另一人則自稱是球員的財務顧問。兩人騙取數十名女性超過130萬美元；嫌犯其中一人是華裔 青年，兩人在本周落網。

舊金山紀事報報導，聯邦檢察官辦公室表示，兩名男子冒充舊金山49人隊球員及其財務顧問，實施了長達四年的電匯詐騙 ，騙取數十名女性超過130萬美元。

俄勒岡州波特蘭市的聯邦檢察官指控35歲的洛夫（Daejon Labrayae Love）和18歲的泰勒陳（Taylor Jamie Chan）犯有電匯詐欺罪和共謀電匯詐欺罪。此前，聯調局的調查發現，兩人涉嫌欺騙至少26名受害者，使她們誤以為自己是在進行安全的投資。兩嫌已於24日被捕。

司法部稱，從2022年2月開始，洛夫和陳創建了虛假的投資項目，目標鎖定加州、俄勒岡州、華盛頓州和愛達荷州的女性。檢察官稱，洛夫透過約會軟體結識大多數受害者，他經常冒充49人隊球員或富有的房地產投資者。

司法部又稱，陳某冒充是洛夫的財務顧問，謊稱自己幫助洛夫累積了數千萬美元的財富。許多受害女性誤以為自己與洛夫是真心的戀愛關係。洛夫也告訴她們，他想和她們一起累積財富，共創未來。

洛夫宣傳一些根本不存在的投資產品，並聲稱這些投資會為他和與他「交往」的女性帶來巨額回報。據報導，他還使用應用程式創建虛假的銀行和投資帳戶，並向女性展示帳戶餘額以使其說法可信。

檢方稱，騙局甚至包括洛夫、陳某和受害者之間的三方視訊通話，嫌犯在通話中展示虛假的投資收益，並誘使女性交付款項。調查還發現，洛夫指示這些女性，如果她們沒有現金投資，就去申請個人貸款，並保證很快就會償還。

檢方稱，如果受害女性沒有更多資金投資或提出過多問題，洛夫和陳就會切斷與她們的聯繫，但會扣留她們的錢款。在已確認身分並接受訪談的26名受害者中，無人報告在匯款後收到任何收益、回報或投資帳戶資訊。

執法部門於17日在俄勒岡州地區法院對洛夫和陳發出逮捕令。24日，陳從加州飛往愛達荷州博伊西與洛夫會面，據稱調查人員得知洛夫打算在那裡與新的受害者見面。檢方稱，聯邦調查局和其他執法部門在博伊西機場逮捕了兩人。