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西蒙洛公園三角區併蒙洛公園市 一拖12年未果 居民疾呼儘快合併

編譯組／綜合報導
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被忽視的聖馬刁縣轄區West Menlo Triangle，花12年時間試圖與蒙...
被忽視的聖馬刁縣轄區West Menlo Triangle，花12年時間試圖與蒙洛公園市合併未果。(蒙洛公園市府臉書)

沙崙路(Sharon Road)與聖他克魯斯大道(Santa Cruz Avenue)的交叉路口，一直是蒙洛公園市(Menlo Park)行人安全問題的熱門話題。十多年來，西蒙洛公園三角區(West Menlo Park Triangle)這個未併入蒙洛公園市的社區，一直在尋求併入蒙洛公園市。

舊金山紀事報報導，西蒙洛公園區佔地約14畝，是一片未併入市政管轄的土地，擁有約60棟獨棟住房。從外觀上看，它與周圍的蒙洛公園市並無太大區別。當地舊式牧場式房屋、整潔庭院和高大柳樹，與西蒙洛公園大學高地社區綠樹群街區結合。

然而，儘管西蒙洛公園區的郵政地址是在蒙洛公園市，但它並不屬於蒙洛公園市，也不屬於任何其他市政管轄區。由於被迫依賴聖馬刁縣提供服務和治理，這片少為人知的地區，長期以來被當地居民稱為「被忽視的角落」(pocket of neglect)，因為這裡缺乏人行道充足的道路維護。

西蒙洛公園區的居民厭倦看著自己社區資金不足，並在重要的本地問題被忽視，於是在2014年開始提出解決方案：將他們的小地區併入環繞它的城市。然而，經過12年的市議會會議和拖延，這些居民距離實現目標僅邁出一小步。

過程中，西蒙洛公園區逐漸成為政治與官僚之下，進行地區合併所面臨的複雜挑戰象徵。當地官員認為，這是聖馬刁縣史上耗時最長的合併案。

今年1月，蒙洛公園市官員採取一項可能的合併措施，同意免除西蒙洛公園三角區約六萬美元的申請相關費用。

但是，新挑戰是居民必須獲得聖馬刁縣地方機構成立委員會的批准，其負責監督此類邊界變更。還必須協商如何分配房產稅收入，以彌補蒙洛公園市增加的服務成本。最重要的是，必須說服財政緊張的蒙洛公園市，值得接納數十戶家庭。

西蒙洛三角區的孩子在蒙洛公園公立學校就讀、在蒙洛公園市超市購物，並使用蒙洛公園的圖書館與公園。但他們不能在蒙洛公園市選舉投票，不能擔任市議員，也不能享受樹木保護和更完善的公共安全等城市福利。

西蒙洛三角區的居民並非由鄰近的蒙洛公園警察局管轄，而是隸屬於位於兩個城鎮之外的聖馬刁縣警長辦公室。

一項針對西蒙洛三角區居民的調查顯示，幾乎所有人都支持地區合併至蒙洛公園計畫。並且，西蒙洛三角區面積不到全蒙洛公園市總面積的0.2%，看起來似乎不算是什麼大工程。負責合併的律師認為，問題只有一個：市府是否將此視為政治問題？市議會要想通過某項提案，通常需要一些政治動機。對居民來說，答案似乎是：合併提案在市府優先清單，排名在後。

精華 FAQ

  • 因為該區雖與蒙洛公園市相鄰且使用相同郵寄地址，卻長期缺乏足夠的市政服務、道路維護與公共安全資源，居民希望透過併市改善生活品質。

  • 目前仍需聖馬刁縣地方機構成立委員會批准，並協商房產稅分配與服務成本補償；同時也要說服財政吃緊的蒙洛公園市願意接納。

  • 居民的孩子就讀蒙洛公園公校、日常在當地購物並使用圖書館和公園，但他們不能在市內投票、參與市政決策，也享受不到城市層級的完整福利。

舊金山

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