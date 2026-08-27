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70年代教師性侵2學生案 山景城學區支付500萬元和解

記者龔玥／山景城報導
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上世紀70年代案發時，兩名出面指控的學生就讀於Graham Middle Sch...
上世紀70年代案發時，兩名出面指控的學生就讀於Graham Middle School。（維基）

山景城惠斯曼學區（Mountain View Whisman School District）委員會日前表決，一致同意支付500萬美元，與兩名曾就讀該學區的前學生達成和解。兩人指控，他們在上世紀70年代就讀Graham Middle School期間，曾遭教師麥卡里(Nathaniel McCray)誘導並性侵。學區選擇和解，以避免案件進入審判程式。

學區委員迪法奇奧(Charles DiFazio)在表決後表示，兩名前學生能夠站出來講述多年前的經歷，需要很大的勇氣，而童年時期遭受的傷害可能產生持續數十年的影響。他說，此次和解既是對過去相關指控的承認，也讓學區能夠繼續專注於服務目前在校學生。

根據巴洛阿圖每日郵報的報導，兩名男子於2022年12月起訴學區，指控當時擔任Graham中學教師的麥卡里在他們12歲時對其進行「誘導」並實施性侵。

訴狀稱，麥卡里的教室裝有遮光窗簾，一名十幾歲的男孩甚至整天坐在他停放於教職員停車場的Ford Mercury車內。訴狀還指控，麥卡里會在午餐時間一邊吃三明治，一邊翻看色情雜誌。

訴訟檔稱，麥卡里還曾單獨帶男學生參加球賽、公園活動、野餐和聚會。他後來將兩名原告指定為自己的助手，並被指控在午餐時間於教室內，以及放學後在自己的公寓內對他們實施性侵。兩名前學生在訴狀中認為，學區本應能夠發現麥卡里存在危險傾向，並對一系列明顯的警訊採取行動，但學區沒有做到。

訴訟檔進一步指出，麥卡里於1974年因涉嫌參與一個涉及兒童性侵及攝影的團夥而被捕，另有3人涉案，其中包括Santa Clara Unified School District的一名攝影師穆雷(Roger May Murray)。根據訴狀，當局在穆雷的公寓及銀行保險箱中發現數以萬計的年輕男孩照片，穆雷並承認自己銷毀的照片數量至少是被查獲數量的四倍。訴狀稱，該團夥持續活動約10年，涉及來自巴羅阿圖、庫比蒂諾及聖塔克拉拉等地數百名男孩。

根據當時的報紙報導，穆雷於1975年4月被判入獄。當時他35歲，如今應為86歲。目前網上及法院檔中均沒有關於他現狀的更多資訊。案件中的一名前學生今年2月一起事故中去世，終年70歲，但其家人仍繼續推動訴訟。

兩名前學生表示，多年來受到這段經歷影響，曾出現焦慮、抑鬱及自殺傾向，也一直難以信任和與他人建立正常關係，包括與家人相處。

此次500萬美元和解，但學區並未承認相關指控或責任。該和解旨在避免案件進入審判程式，並結束這起持續多年的訴訟。

精華 FAQ

  • 學區與兩名前學生達成500萬美元和解，是為了回應他們指控70年代在校期間遭教師麥卡里性侵，同時避免案件繼續進入審判程序並結束多年訴訟。

  • 他們指控麥卡里在他們12歲時刻意接近、安排單獨活動，並在教室、放學後公寓及午餐時間對兩人性侵，還稱學區早已可察覺其危險行為。

  • 訴狀指出麥卡里1974年曾因涉兒童性侵與攝影團夥被捕，案件牽連多地數百名男孩；其中一名原告今年2月去世，另一名原告的家人仍持續推動訴訟。

學區 性侵

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