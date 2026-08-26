孩子放學、爸媽還沒下班…金山擴大平價課後托育 解雙薪家庭困境

孩子放學、爸媽還沒下班，舊金山市府將擴大平價課後托育。（記者李怡╱攝影）

孩子下午三、四點放學，父母卻到五、六點才能下班，放學後孩子去哪裡，是不少舊金山 雙薪家庭每天都要面對的現實問題。舊金山市長羅偉 （Daniel Lurie）25日宣布，擴大市立平價課後照顧計畫，康樂及公園局旗下19個據點的課後班名額增加逾20%，全市將提供近650個名額，讓更多孩子放學後有地方寫功課、運動和參加課外活動。

這次擴充的課後計畫設在市內康樂中心、俱樂部，以及金門公園的等場所，各據點均與附近學校銜接。基本服務包括功課輔導，不同地點另提供網球及其他體育活動、STEM科學與科技課程、藝術及戶外自然探索等。

符合資格的舊金山家庭，可透過康樂及公園局的Recreation Scholarship Program申請補助，課程註冊費可獲五折至全額減免。

舊金山生活成本居高不下，課後照顧對雙薪家庭尤其重要。學校放學時間通常早於一般上班族下班時間。如果沒有祖父母或其他親友協助，家長往往必須另外安排托管或課外班。羅偉表示，價格可負擔且品質良好的課後照顧，不僅能減輕家庭支出，也讓仍在工作的父母知道孩子放學後有人照顧，可以更安心工作。

這次增加的近650個名額，今年舊金山已提高5歲以下兒童托育補助資格，4口之家年收入約24萬元以下，可符合免費托育資格，部分收入更高的家庭也可獲得補助。