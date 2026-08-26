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美聯航史上最大航線擴張 新增舊金山飛沖繩

記者王子涵／舊金山報導
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新航線開通後，沖繩將成為美聯航從舊金山直飛的第三個日本目的地，另外兩個為東京及大...
新航線開通後，沖繩將成為美聯航從舊金山直飛的第三個日本目的地，另外兩個為東京及大阪。（舊金山國際機場網站）

美聯航（United Airlines）25日宣布公司史上「最大規模」航線擴張計畫，舊金山國際機場（SFO）將新增直飛日本沖繩航線，進一步擴大跨太平洋航網。

新航線開通後，沖繩將成為美聯航從舊金山直飛的第三個日本目的地，另外兩個為東京及大阪。美聯航還計畫從今年12月起開通舊金山直飛札幌航線，增加灣區旅客前往日本的選擇。

美聯航表示，舊金山至沖繩航線開通後，將成為唯一提供美國與沖繩之間直飛服務的美國航空公司。沖繩位於日本南部，以海灘、亞熱帶氣候及獨特的琉球歷史文化聞名，是熱門度假目的地。

對灣區而言，舊金山新航線是此次全球擴張的重要部分。總部位於芝加哥的美聯航長期將SFO作為美國主要樞紐之一，近年持續增加跨太平洋及其他國際航線。公司表示，自2017年以來已新增58個國際目的地，目前服務超過160個國際目的地。

不過，美聯航部分國際航班也受到地緣政治局勢影響。此前因中東衝突，公司曾暫停舊金山往返以色列特拉維夫的航班，但宣佈將在2027年3月底恢復。

除公布新航線外，美聯航25日也在紐華克國際機場展示最新的空中巴士A321XLR客機。公司計畫使用這款長程窄體客機執飛多條新歐洲航線，包括盧森堡、西班牙伊維薩及瓦倫西亞、法國馬賽與土魯斯等地。

A321XLR預計今年12月投入國際航線服務，首批航線包括華盛頓杜勒斯國際機場飛往阿姆斯特丹和都柏林。

美聯航表示，新公布的航線機票25日起已可透過官網及App購買，但部分航線仍需取得政府批准。

精華 FAQ

  • 重點是舊金山直飛沖繩正式上線，並計畫自12月起再開通舊金山直飛札幌，讓灣區旅客前往日本有更多選擇，也進一步強化跨太平洋航網布局。

  • 沖繩將成為美聯航從舊金山直飛的第3個日本目的地，與東京、大阪並列；同時美聯航也成為唯一提供美國與沖繩之間直飛服務的美國航空公司。

  • 美聯航同步展示A321XLR客機，預計12月投入國際線，首批將飛往阿姆斯特丹與都柏林，未來還會用於盧森堡、伊維薩、瓦倫西亞、馬賽與土魯斯等新歐洲航線。

灣區 舊金山 新航

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