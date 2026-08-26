H-1B新規擬增收10萬3265美元 留學生憂

國土安全部24日出台新通知。（國土安全部官網）

美國國土安全部（DHS）8月24日提出新規，計畫對所有受到H-1B年度名額限制的申請案，額外收取10萬3265美元費用。若最終實施，將大幅提高企業聘用國際人才的成本，也引發灣區 眾多留學生 或已在美國準備申請H-1B、等待H-1B抽籤結果者的憂慮。

DHS表示，新費用主要用於彌補聯邦政府處理合法移民案件的行政成本。每年約有8萬5000件受名額限制的H-1B申請，若按照每件10萬3265美元計算，政府每年可能增加約88億美元收入。

值得注意的是，這次提案與此前備受關注的「10萬美元H-1B費用」並不完全相同。此前的政策主要針對特定新的H-1B申請及境外者，而此次DHS提出的新費用則直接鎖定所有「cap-subject H-1B petitions」。換言之，如果新規最終生效，透過年度H-1B抽籤取得名額的申請人，即使已經人在美國，也可能受到影響。

對不少依靠OPT留美、等待H-1B抽籤的國際學生而言，這項消息再次增加了未來的不確定性。

一名在灣區科技業工作的華人留學生表示，自己畢業後已經在美國工作多年，因為本科畢業學校被認為屬於較敏感學校，近年一直擔心出境後重新申請簽證或入境時受到更嚴格審查，因此已經好幾年不敢回國。他表示，對很多國際學生而言，問題不只是H-1B申請本身。「我們最怕的是離開美國之後回不來。」

另一名正在等待H-1B抽籤結果的留學生表示，如果雇主真的需要額外支付10萬美元以上的費用，公司是否願意為一名需要抽H-1B的員工承擔如此高的成本。「以前公司可能只是覺得辦H-1B比較麻煩，現在如果多出10萬美元，很多公司可能直接選擇不辦。」

DHS目前估計，每年受名額限制的H-1B名額包括6萬5000個一般名額，以及另外2萬個提供給取得美國高等教育機構碩士或更高學位的申請人，因此新費用的適用範圍相當廣。