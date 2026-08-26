我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

砸530萬元只為過河？為躲17天塞船 韓貨主創巴拿馬運河最高通行費

花滑金牌劉美賢宣布休賽「精進技巧」承諾2027年回歸

灣區8/27晚迎月偏食 96%月面被遮 若是好天氣 有機會看見血月

記者李怡/舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
月偏食期間，大部分月面進入地球陰影後可能呈現紅銅色。本周四晚灣區將可見一次遮蔽率...
月偏食期間，大部分月面進入地球陰影後可能呈現紅銅色。本周四晚灣區將可見一次遮蔽率約96%的深度月偏食。（記者李怡╱攝影）

灣區本周四（27日）晚間將迎來一次罕見的深度月偏食，約96%的月面將進入地球陰影，視覺效果十分接近月全食。若天氣配合，舊金山及灣區居民晚間抬頭即可看到月亮大面積變暗，部分月面還可能呈現紅銅色。最佳觀賞時間約在晚間9時12分至9時13分。

根據美聯社報導，這是今年第二次月食，也是2026年第4次日月食現象。與真正的月全食不同，這次月亮不會完全進入地球本影，但約96%的月面將被遮住，因此被形容為「近乎全食」的月偏食。

舊金山周四晚約7時38分月亮升起時，偏食已經開始，之後月亮逐漸升高，晚間9時12分達到食甚，此時月亮位於東南偏東方向，仰角約17度。主要偏食階段預計在晚間10時51分左右結束，直到午夜過後才完全離開地球半影。

月亮在食甚期間可能出現暗紅或銅紅色，也就是俗稱「血月」常見的色澤。想在灣區看到這次月食，最大變數仍是天氣。

由於月食高峰時月亮位置仍不算高，民眾最好選擇面向東南、視野開闊的地方觀看，避開高樓、山丘及樹木遮擋。對舊金山居民而言，沿海地區若遇到夏季常見的霧氣和低雲，前往較內陸或地勢較高處，看到月食的機會可能更大。

觀看月食不需要特殊裝備，也沒有觀看日食時的護眼限制，肉眼即可安全欣賞。如果使用雙筒望遠鏡或相機長焦鏡頭，則可更清楚看到地球陰影逐漸覆蓋月面的過程。

美聯社指出，美洲是這次月食觀賞條件最好的地區之一，美國、加拿大及拉丁美洲約10億人有機會看到完整過程，全球則有超過30億人可看到至少部分月食。下一次月全食預計要到2028年12月31日才會出現。

灣區本周四晚間將迎來一次罕見的深度月偏食，約96%的月面將進入地球陰影，部分月面...
灣區本周四晚間將迎來一次罕見的深度月偏食，約96%的月面將進入地球陰影，部分月面可能呈現紅銅色。圖是去年3月在布宜諾斯艾利斯拍攝的「紅月亮」。（新華社）

精華 FAQ

  • 因為月亮雖未完全進入地球本影，但約96%的月面會被遮住，視覺上非常接近月全食，因此被形容為深度、近乎全食的月偏食。

  • 最佳觀賞時間約在晚間9時12分至9時13分，當時月亮位於東南偏東方向、仰角約17度。建議找向東南、視野開闊且少遮蔽的地點。

  • 月食可直接用肉眼安全觀賞，不需要特殊護眼裝備；若搭配雙筒望遠鏡或長焦相機，能更清楚看到陰影推進。最大變數仍是雲霧與天氣。

灣區 舊金山

上一則

聖塔克拉拉縣31歲寵物龜衝破圍欄失蹤1周半 飼主籲協尋

下一則

美聯航史上最大航線擴張 新增舊金山飛沖繩

延伸閱讀

「這可不是每天看得到」 巴黎人擠爆公園觀看日偏食

「這可不是每天看得到」 巴黎人擠爆公園觀看日偏食
法國搶購防護眼鏡看日食 歐洲連3年天文秀揭序幕

法國搶購防護眼鏡看日食 歐洲連3年天文秀揭序幕
明天美國26州能看到日偏食

明天美國26州能看到日偏食
日全食奇景 西班牙喜迎商機也憂人潮亂象

日全食奇景 西班牙喜迎商機也憂人潮亂象
數千萬人仰望天空 罕見日落日全食現身歐洲 夕陽幾乎消失

數千萬人仰望天空 罕見日落日全食現身歐洲 夕陽幾乎消失

熱門新聞

魚罐頭有很多意想不到的健康益處；示意圖。（記者王若然／攝影）

Omega-3豐富 專家大力推薦這幾款魚罐頭

2026-08-18 02:15
麥當勞Hello Kitty and Friends × Godzilla聯名Happy Meal推出8款玩具，將三麗鷗人氣角色與哥吉拉系列怪獸「合體」，圖為凱蒂貓×哥吉拉及大眼蛙×王者基多拉。（讀者方小姐提供）

才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價

2026-08-19 17:07
斯科茨谷波莫印第安部落在北灣委利賀斥資7億美元的賭場計畫面臨重大挫折。 （部落官網scottsvalley-nsn.gov）

7億元賭場開幕7天被迫關門 加州部落博彩資格被撤

2026-08-18 15:34
圖為遇難者想要抵達的惡水路（Badwater Road），當天死亡谷的氣溫最高達116度。（國家公園局官網）

死亡谷130度奪命法國遊客 車陷泥地 徒步求援途中身亡

2026-08-23 16:22
陳幸妤近日背的南加州爾灣加大（UCI）黃色帆布包受到關注，包身以手繪方式呈現校園建築、地標及特色元素，由英國藝術家Julia Gash設計。（翻攝自UCI官方商店網站）

陳幸妤捧紅帆布包 Julia Gash作品遍布全球800所大學

2026-08-18 18:27
一棟以義大利科莫湖湖畔別墅為靈感打造的灣區豪宅，近日傳出買家身分，是一名年僅31歲的AI科技新貴吳宇懷。（取材自吳宇懷官方X平台帳號）

7000萬豪宅仿科莫湖畔別墅 傳買家是31歲AI新貴吳宇懷

2026-08-21 15:15

超人氣

更多 >
中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛
國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國

國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國
趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清

趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清
飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科

飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科
電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞