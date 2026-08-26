我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年才生二胎 已婚男星包貝爾疑似出軌：吃完火鍋與女子開房間

砸530萬元只為過河？為躲17天塞船 韓貨主創巴拿馬運河最高通行費

PG&E擴大V2X計畫 加州居民最高可獲1.3萬元獎勵

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
PG&E宣布擴大V2X計畫，符合資格的加州電動車車主最高可享1萬3000美元獎勵...
PG&E宣布擴大V2X計畫，符合資格的加州電動車車主最高可享1萬3000美元獎勵。（美聯社）

加州居民而言，擁有一輛電動車不但能滿足日常通勤需求，現在更能惠及其住家。

Edhat報導，太平洋瓦電（PG&E）24日宣布擴大其「Vehicle-to-Everything」計畫（簡稱V2X）電動車覆蓋範圍，並強調這項計畫可讓居民在停電期間使用其電動車為房屋供電。

V2X計畫新增的電動車品牌包括起亞（Kia）、富豪（Volvo）、極星（Polestar）、日產（Nissan）和通用（General Motors）。此外，計畫還新增兩家技術合作夥伴，他們是雙向能源公司Bidirectional Energy和PowerFlex。

太平洋瓦電指出，典型充電樁只能單向將電網電力輸入電動車，但雙向充電設備則允許電力雙向流動，本質上是將電動車變成一個大型電池。這項改變有助於緩解加州電力系統在極端天氣或高需求時導致供電吃緊的狀況。

特斯拉、福特、雪佛龍、GMC和凱迪拉克是V2X計畫原本已涵蓋的電動車品牌。計畫擴大後，新增符合資格的電動車款包括日產Leaf（2018-2025年款） 、富豪EX90（2025年款）和極星3（2025年款），前提是必須搭配dcbel Ara充電器使用；2024年起的起亞EV9以及2025年起的起亞EV6，如果搭配Wallbox Quasar 2充電器，也符合資格。

太平洋瓦電還宣布提供一系列優惠措施，以幫助住宅和商業用戶克服安裝新技術設備可能面對的經濟障礙。

加州居民如果擁有符合資格的電動車，可透過加州能源委員會（California Energy Commission）的撥款，獲得最高1萬3000美元的獎勵。一般住家獎勵為2500美元，弱勢居民獎勵為3000美元，前250名加入計畫的用戶還可額外獲得1500美元的早鳥獎勵。

PG&E 表示，V2X 計畫的核心概念之一是，客戶可以在電價便宜時為電動車充電，並在下午4點至9點的高峰時段（能源價格往往較高）從車輛取電。

精華 FAQ

  • 新增車廠包括起亞、富豪、極星、日產和通用；技術合作夥伴則新增Bidirectional Energy與PowerFlex，擴大了可參與雙向充電的生態系。

  • 雙向充電能讓電動車在停電時替住家供電，也可在電價較低時充電、尖峰時段放電，幫助家庭節省費用並減輕電網在高需求時的壓力。

  • 符合資格的加州居民可透過加州能源委員會撥款獲得最高1萬3000美元；一般住家2500美元、弱勢居民3000美元，前250名還有1500美元早鳥獎勵。

電動車 加州

上一則

49人老闆化名Joe尋歡 連問3次終獲回覆…對方竟是臥底警察

延伸閱讀

州府砸3500萬 補助安裝二級電動車充電站

州府砸3500萬 補助安裝二級電動車充電站
特斯拉購車補助額度5天就用光 這些大廠車系將補位

特斯拉購車補助額度5天就用光 這些大廠車系將補位
需電孔急...美儲能電池計畫卻面臨併網大卡關

需電孔急...美儲能電池計畫卻面臨併網大卡關
電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞
新州電費過去1年漲14% 比全國平均高26%

新州電費過去1年漲14% 比全國平均高26%

熱門新聞

魚罐頭有很多意想不到的健康益處；示意圖。（記者王若然／攝影）

Omega-3豐富 專家大力推薦這幾款魚罐頭

2026-08-18 02:15
麥當勞Hello Kitty and Friends × Godzilla聯名Happy Meal推出8款玩具，將三麗鷗人氣角色與哥吉拉系列怪獸「合體」，圖為凱蒂貓×哥吉拉及大眼蛙×王者基多拉。（讀者方小姐提供）

才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價

2026-08-19 17:07
斯科茨谷波莫印第安部落在北灣委利賀斥資7億美元的賭場計畫面臨重大挫折。 （部落官網scottsvalley-nsn.gov）

7億元賭場開幕7天被迫關門 加州部落博彩資格被撤

2026-08-18 15:34
圖為遇難者想要抵達的惡水路（Badwater Road），當天死亡谷的氣溫最高達116度。（國家公園局官網）

死亡谷130度奪命法國遊客 車陷泥地 徒步求援途中身亡

2026-08-23 16:22
陳幸妤近日背的南加州爾灣加大（UCI）黃色帆布包受到關注，包身以手繪方式呈現校園建築、地標及特色元素，由英國藝術家Julia Gash設計。（翻攝自UCI官方商店網站）

陳幸妤捧紅帆布包 Julia Gash作品遍布全球800所大學

2026-08-18 18:27
一棟以義大利科莫湖湖畔別墅為靈感打造的灣區豪宅，近日傳出買家身分，是一名年僅31歲的AI科技新貴吳宇懷。（取材自吳宇懷官方X平台帳號）

7000萬豪宅仿科莫湖畔別墅 傳買家是31歲AI新貴吳宇懷

2026-08-21 15:15

超人氣

更多 >
中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛
國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國

國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國
電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞
趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清

趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清
飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科

飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科