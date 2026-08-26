PG&E擴大V2X計畫 加州居民最高可獲1.3萬元獎勵

PG&E宣布擴大V2X計畫，符合資格的加州電動車車主最高可享1萬3000美元獎勵。（美聯社）

對加州 居民而言，擁有一輛電動車 不但能滿足日常通勤需求，現在更能惠及其住家。

Edhat報導，太平洋瓦電（PG&E）24日宣布擴大其「Vehicle-to-Everything」計畫（簡稱V2X）電動車覆蓋範圍，並強調這項計畫可讓居民在停電期間使用其電動車為房屋供電。

V2X計畫新增的電動車品牌包括起亞（Kia）、富豪（Volvo）、極星（Polestar）、日產（Nissan）和通用（General Motors）。此外，計畫還新增兩家技術合作夥伴，他們是雙向能源公司Bidirectional Energy和PowerFlex。

太平洋瓦電指出，典型充電樁只能單向將電網電力輸入電動車，但雙向充電設備則允許電力雙向流動，本質上是將電動車變成一個大型電池。這項改變有助於緩解加州電力系統在極端天氣或高需求時導致供電吃緊的狀況。

特斯拉、福特、雪佛龍、GMC和凱迪拉克是V2X計畫原本已涵蓋的電動車品牌。計畫擴大後，新增符合資格的電動車款包括日產Leaf（2018-2025年款） 、富豪EX90（2025年款）和極星3（2025年款），前提是必須搭配dcbel Ara充電器使用；2024年起的起亞EV9以及2025年起的起亞EV6，如果搭配Wallbox Quasar 2充電器，也符合資格。

太平洋瓦電還宣布提供一系列優惠措施，以幫助住宅和商業用戶克服安裝新技術設備可能面對的經濟障礙。

加州居民如果擁有符合資格的電動車，可透過加州能源委員會（California Energy Commission）的撥款，獲得最高1萬3000美元的獎勵。一般住家獎勵為2500美元，弱勢居民獎勵為3000美元，前250名加入計畫的用戶還可額外獲得1500美元的早鳥獎勵。

PG&E 表示，V2X 計畫的核心概念之一是，客戶可以在電價便宜時為電動車充電，並在下午4點至9點的高峰時段（能源價格往往較高）從車輛取電。