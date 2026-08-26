蘋果裁撤147個職位 多是軟體工程師 「太空船」裁最多

位於庫比蒂諾環形「太空船」辦公大樓的軟體開發工程師受到的此次裁員最多。(谷歌地圖)

蘋果公司宣布裁撤矽谷 總部及鄰近辦公室的147個職位，大部分是軟體工程師。

媒體SFGATE報導，在25日公布的「員工調整和再培訓通知法案」WARN文件中蘋果宣布，將在其位於庫比蒂諾One Apple Park Way的總部裁員79人，在桑尼維爾605 W. Maude Ave.的辦公室裁員40人，在桑尼維爾599 N. Mathilda Ave.的辦公室裁員28人。

雖然位於庫比蒂諾環形「太空船」辦公大樓的軟體開發工程師受到的裁員最多，但桑尼維爾辦公室負責擴增實境和虛擬實境產品的軟體工程師受到的影響最大。

根據AppleInsider上周報導，蘋果視覺團隊（Apple Vision Group）的裁員在意料之中，原因是該公司價格不菲的VR頭顯（VR headset）自發布以來銷量不佳。2024 年，蘋果在舊金山的旗艦店舉辦了一場發表會，展示了這款售價3500美元的頭顯，但結果卻令人失望，員工人數甚至超過了顧客人數。裁員預計將於 10 月 19 日開始。

此次裁員正值這家全球市值最高的公司之一即將迎來重要月份之際。在擔任執行長15年後，庫克 （Tim Cook）將於下周二正式卸任，由現任硬體資深副總裁特納斯（John Ternus）接任執行長一職。庫克將出任蘋果董事會執行主席。

特納斯一上任，蘋果公司便計畫在9月推出一系列新產品，9月通常是蘋果發表新品的月份。雖然發表會的具體日期尚未確定，但根據彭博社報導，蘋果預計將在9月9日的發表會上推出首款可折疊智慧型手機和iPhone 18系列產品。其他備受期待的發布內容還包括新款Mac Mini、新款Apple Watch技術、AirPods 5產品線以及iOS 27的發售日期。

目前尚不清楚新款手機是否會支援蘋果在6月全球開發者大會上發布的Siri人工智慧。儘管Siri的這次姍姍來遲的更新增加了一些新功能，但最初並未受到投資者的熱烈歡迎。根據CNBC報導，當天蘋果股價下跌超過3%，創下自2月以來的最大單日跌幅。