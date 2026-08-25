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1號公路大蘇爾段 10哩路恢復通行

記者龔玥╱聖荷西報導
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圖為大蘇爾的1號公路部分路段。(Google Maps)
圖為大蘇爾的1號公路部分路段。(Google Maps)

灣區居民前往南加州的熱門路線迎來最新進展。加州交通廳（Caltrans）22日起重新開放1號公路（Highway 1）大蘇爾(Big Sur)附近一段長約10哩的道路，這是Timber山火持續燃燒期間，1號公路恢復通行的重要進展。

聖荷西信使報報導，此次開放路段北起Deetjen's Big Sur Inn以南，南至Julia Pfeiffer Burns State Park。這一段在此之前由於消防人員持續撲救Timber山火而封閉。

隨著這段道路重新開放，1號公路首次恢復從灣區一路經過大蘇爾通往南加州的完整通行。自8月11日以來，這也是該公路首次實現從灣區到大蘇爾全線開放。

不過，山火仍在持續。加州消防局（Cal Fire）周六下午公布的資料顯示，Timber Fire截至當天下午已控制約29%，火勢在蒙特瑞縣燒毀約7591畝土地，目前仍持續向東北方向、Los Padres National Forest一帶蔓延，並逐漸遠離人口較密集地區。

隨著火勢對居民和建築物的威脅降低，大蘇爾當地旅遊業也開始逐步恢復。當地酒店和餐廳陸續重新營業。

夏季是大蘇爾旅遊旺季，7月和8月通常是當地遊客最多的月份。山火造成的道路封閉和遊客減少，也讓當地依賴旅遊業的商家受到明顯衝擊。有餐廳此前估計，在重新營業前，每天損失約7萬美元營業收入。

隨著道路恢復開放以及火勢逐漸遠離人口密集區域，消防部門目前投入的人員數量也有所減少。當地官員表示，目前火災尚未造成任何建築物被燒毀，也沒有人員傷亡報告。

精華 FAQ

  • Caltrans重新開放的是大蘇爾附近約10哩路段，北起Deetjen's Big Sur Inn以南，南至Julia Pfeiffer Burns State Park，先前因Timber山火救火作業而封閉。

  • 根據Cal Fire資料，Timber Fire目前約控制29%，已在蒙特瑞縣燒毀約7591畝土地，火勢持續往東北、朝Los Padres National Forest方向延燒。

  • 隨著火勢對居民與建築威脅下降，當地酒店和餐廳陸續恢復營業，旅遊業開始回溫。先前因封路與遊客減少，部分餐廳每天估計損失約7萬美元。

灣區 加州 山火

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