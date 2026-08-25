「血腥巷」2050年或被海水淹沒 加州預留近億元改造

「立即修復37號公路」組織表示，投資將促使走上修復37號公路、創造高薪建築工作崗位，以及建設北灣地區應有的安全可信賴基礎設施的道路。(「加州就業聯盟」臉書)

加州 交通官員們已預留近1億美元，用於改造灣區 一段惡名昭著的高速公路路段。其曾因交通事故頻繁，而被稱為「血腥巷」(Blood Alley)。

此路段位在37號公路(Highway 37)，是蘇拉諾縣(Solano County)居民通勤的必經之路，這條路段交通繁忙擁擠。然而，由於37號公路位於聖巴布洛灣(San Pablo Bay)沼澤地的一條堤壩上，而這片水域很可能在2050年之前淹沒37號公路，因此，其基礎設施正迅速老化。

舊金山紀事報報導，加州交通委員會上周五一致批准的這筆資金，將用於三個獨立項目，構成更大規模改造計畫的第一階段。其中包括修復西爾斯角(Sears Point)附近的Tolay Creek橋，以及拓寬37號公路與121號公路的交叉路口、此為現在這條公路沿線最主要的交通瓶頸之一。

資金一大部分、近6300萬美元，將用於一項具有雄心但備受爭議的計畫，即為擴建37號公路東段。加州運輸廳計畫將這段10哩路段的路肩、改造成收費車道，大眾運輸和共乘車輛可免費通行。儘管支持者將此舉視為緩解每日超過4萬名通勤者交通壓力的策略，但質疑人士擔心，收費會給低收入 司機帶來不公平的負擔。

「立即修復37號公路」聯盟領導人阿爾斯(Joshua Arce)表示， 目前的投資，將促使走上修復37號公路、創造高薪建築工作崗位，以及建設北灣地區應有的安全可信賴基礎設施的道路。