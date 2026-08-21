若重開海傍公路 舊金山市府首付1000萬、每年維護費200萬

舊金山選民將在11月針對G提案投票，決定是否在平日重新開放海傍公路讓車輛通行。（記者王子涵╱攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 若重開海傍公路供車輛通行，市府前期成本估近980萬元。

若重開海傍公路供車輛通行，市府前期成本估近980萬元。 重點二： 道路恢復平日通車後，每年維護費可能介於50萬至190萬元。

道路恢復平日通車後，每年維護費可能介於50萬至190萬元。 重點三：條例僅限平日開放，週末與假日期間仍禁止車輛進入。

舊金山 若重新開放海傍公路（Great Highway）供車輛通行，前期成本可能接近1000萬元，日後每年維護費更可能高達近200萬元。舊金山市主計長辦公室11日公布了相關成本估算。

據舊金山紀事報報導，若在平日恢復道路通車，市府一次性資本支出約為980萬元。其後，每年維持道路運作的成本將介於50萬元至190萬元之間。

擬議中的條例僅適用於平日。即使條例通過，車輛仍不得在周五傍晚6時至周一凌晨4時期間，以及假日期間進入該道路。

主計長辦公室指出，若條例通過並重開道路，年度維護成本將包括交通號誌維護、道路維修及更換，以及額外的清除積沙和重整沙丘開支。報告表示，這些支出將比目前的服務水準增加。

日落沙丘公園（Sunset Dunes Park）在2024至2025財政年度的清沙及沙丘整形成本約29萬元，在2025至2026財政年度約33萬元。相比之下，在過去該道路平日仍開放車輛通行時，2022至2023財政年度的清沙費用約86萬元，2023至2024財政年度約42萬元。

報告同時指出，若平日恢復車行，公園所需的人員與維護工作將減少，因而可降低部分支出，並讓市府人員調派處理其他項目。

980萬元的前期成本中，包括75萬元用於拆除現有公園設施及修復道路路段、880萬元用於在8個路口設置新的交通標誌，以及20萬元用於臨時及永久性的重新劃線與標誌設置。

此外，若條例獲通過，工程還須取得海岸開發許可，可能觸發其他要求，並進一步增加成本。

若在平日恢復海傍公路道路通車，市府一次性資本支出約為980萬元。其後，每年維持道路運作的成本將介於50萬元至190萬元之間。（記者王子涵╱攝影）