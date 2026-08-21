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立場改變 馬兆明反對海傍公路恢復通車

記者王子涵／舊金山報導
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前市議員馬兆明表示，海傍公路全面關閉後的實際情況改變了他的想法。（記者王子涵／攝...
前市議員馬兆明表示，海傍公路全面關閉後的實際情況改變了他的想法。（記者王子涵／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：馬兆明原本主導海傍公路改採平日通車、周末封路。
  • 重點二：他如今反對G提案，主張維持日落沙丘公園現狀。
  • 重點三：他認為關閉後成為公共空間，應靠周邊交通改善解決問題。

曾在疫情期間推動關閉海傍公路(Great Highway)、之後又促成「平日通車、周末封路」折衷方案的前舊金山市議員馬兆明(Gordon Mar)，如今卻反對11月將交由選民表決、主張恢復平日車輛通行的G提案(Proposition G)。

這個立場多少令人意外。G提案若通過，將讓海傍公路在平日重新開放汽車通行，基本上與馬兆明2022年主導的模式相近。然而馬兆明20日在舊金山紀事報投稿表示，他將投下反對票，稱自己在觀察海傍公路關閉後的實際發展後改變了看法。

海傍公路的爭議可追溯至2020年新冠疫情。當時擔任第四區市議員的馬兆明向市府提出，希望在封城期間為居民提供更多戶外活動空間，促成海傍公路暫時禁止車輛通行。

疫情限制結束後，海傍公路的未來逐漸成為舊金山西區最具爭議的議題之一。一部分居民希望保留無車空間供散步、騎自行車和休閒使用，另一部分居民則要求恢復道路功能，以減輕附近住宅街道的交通壓力。

馬兆明在2022年促成折衷方案，讓海傍公路平日開放車輛，周末則禁止汽車通行，並以試行計畫蒐集交通及使用數據，希望最終再決定道路長期用途。

不過，這項試行計畫未能完成。2024年，舊金山選民通過K提案，決定永久關閉上海傍公路(Upper Great Highway)的車輛通行，之後該路段轉型為如今的日落沙丘(Sunset Dunes)公園。

馬兆明當時反對K提案，認為應先完成原本的試行計畫，因此外界原本可能預期，他會支持重新恢復平日通車的G提案。

但馬兆明表示，海傍公路全面關閉後的實際情況改變了他的想法。他指出，日落沙丘已逐漸成為居民散步、騎車、舉辦活動及社區聚會的公共空間，因此與其恢復過去的道路模式，他現在更傾向維持公園，並透過改善附近道路、交通管理及公共運輸來處理居民對交通的疑慮。

他表示，在政治高度兩極化的環境下，政治人物根據新的經驗和資訊改變看法，不應被視為弱點。

「在如此兩極化的政治環境中，聽取意見、從經驗中學習後改變想法，不應被視為軟弱，」馬兆明表示，「這其實才是深思熟慮的公共決策應有的樣子。」

今年11月3日，舊金山選民將再次決定海傍公路的未來。G提案若通過，將重新開放Lincoln Way至Sloat Boulevard之間約兩哩的上海傍公路。

精華 FAQ

  • 他在疫情期間曾推動封閉海傍公路，之後又主導平日通車、周末封路的折衷方案，並希望透過試行蒐集數據，再決定道路的長期用途。

  • 馬兆明表示，海傍公路全面關閉後，日落沙丘已逐漸成為居民散步、騎車、活動與聚會的公共空間，因此他認為維持公園狀態更符合現況。

  • G提案若在11月通過，將重新開放Lincoln Way至Sloat Boulevard之間約2哩的海傍公路，讓該路段在平日恢復汽車通行。

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