SoMa區致命車禍 涉肇逃司機1個月後落網

舊金山南市場區（SoMa）一處繁忙路段不到一年發生兩宗行人死亡事故。涉撞死行人司機一個月後被捕。（記者李怡／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 舊金山SoMa第六街與Howard街發生致命車禍，57歲行人遭撞身亡。

舊金山SoMa第六街與Howard街發生致命車禍，57歲行人遭撞身亡。 重點二： 警方調查逾1個月後，逮捕50歲男子鮑勒，涉車輛過失殺人。

警方調查逾1個月後，逮捕50歲男子鮑勒，涉車輛過失殺人。 重點三：該路段不到1年內已2度發生行人死亡事故，安全疑慮升高。

舊金山 南市場區（SoMa）一處繁忙路段不到一年發生兩宗行人死亡事故。舊金山警方表示，50歲男子鮑勒(Isaac Bowler)涉嫌上月在第六街靠近Howard街駕車撞死57歲舊金山居民萊恩哈特(David Reinhart)。經一個多月調查後，警方取得足夠證據，18日在舊金山將鮑勒逮捕，涉嫌車輛過失殺人等罪。

這起致命車禍發生於7月14日凌晨4時07分左右。警方和救護人員接報趕到第六街200號路段、靠近Howard街一帶，發現一名行人遭車輛撞擊。救護人員在現場急救後，將傷者送往醫院，但因傷勢危重最終不治。死者其後由舊金山法醫辦公室確認為57歲的萊恩哈特。

警方表示，肇事司機事發後沒有離開現場，並配合警方調查。初步調查顯示，酒精或藥物影響駕駛似乎並非事故因素。不過，案件沒有因司機留在現場而結束。經過約一個月調查，警方表示已建立逮捕鮑勒的合理依據。

比起單一車禍，更值得關注的是事故發生地點。行人安全倡議組織Walk San Francisco指出，這已是第六街與Howard街附近不到一年內第二宗行人死亡事故。2025年8月10日，一名78歲男子同樣在這一帶過馬路時遭車輛撞死；不到一年後，57歲的萊恩哈特又在附近喪命。

對每天在SoMa上下班、搭乘公交車或步行的市民而言，第六街與Howard街也是很難避開的市中心交通節點。Walk SF指出，第六街部分路段道路較寬、車道較多，容易讓駕駛人提高車速，也增加行人穿越馬路的距離。雖然市府近年已在第六街及Howard街陸續進行交通安全改善，Howard街還有更多工程規畫，但接連發生的死亡事故，再度凸顯改善道路安全的迫切性。

警方呼籲掌握這起事故資訊的民眾，致電舊金山警察局匿名線索專線415-575-4444，或傳送簡訊至TIP411，並在訊息開頭輸入「SFPD」。