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7000萬豪宅仿科莫湖畔別墅 傳買家是31歲AI新貴吳宇懷

記者謝雨珊／綜合報導
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一棟以義大利科莫湖湖畔別墅為靈感打造的灣區豪宅，近日傳出買家身分，是一名年僅31...
一棟以義大利科莫湖湖畔別墅為靈感打造的灣區豪宅，近日傳出買家身分，是一名年僅31歲的AI科技新貴吳宇懷。（取材自吳宇懷官方X平台帳號）

AI摘要

文章摘要整理：

聖馬刁縣希爾斯堡一棟仿科莫湖別墅風格的7000萬元豪宅成交，傳買家為曾任xAI共同創辦人的31歲AI新貴吳宇懷。

加州郵報報導，一棟以義大利科莫湖（Lake Como）湖畔別墅為靈感打造的灣區豪宅，近日傳出買家身分，是一名年僅31歲的AI科技新貴。馬斯克（Elon Musk）人工智慧公司xAI共同創辦人、綽號「Tony」的吳宇懷（Yuhuai Wu），被指與這棟位於聖馬刁縣希爾斯堡（Hillsborough）的天價豪宅有關。

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，位於Ralston Avenue 3000號的豪宅以7000萬元成交，占地約12畝（約4.9公頃），不僅刷新希爾斯堡當地房產交易紀錄，也成為灣區近年備受矚目豪宅交易之一。

這座名為「Villa de Verano」的私人莊園，以義大利湖畔別墅為設計概念，整座物業被茂密綠樹環繞，擁有寬闊前庭草坪及倒影池。主屋面積約1萬2000平方呎，設有六間臥室，另有一棟約4600平方呎的客房，整體規模宛如私人度假村。

豪宅內的休閒設施更是相當驚人，包括網球場、高爾夫球場、推桿練習果嶺、馬蹄鐵投擲場，以及匹克球、排球和法式滾球場等。此外，莊園還設有可容納150人的露天劇場、錦鯉池、大型鹽水水族箱，以及以拉斯維加斯Bellagio酒店為靈感打造的噴泉。

據悉，這筆交易的賣方為私募股權投資人Ted Kruttschnitt及其妻子。房產紀錄顯示，新買家登記為Daikon no Hana Capital LLC，交易由投資公司代表Jia Xu出面。

據報導，Jia Xu與另一宗大型房產交易也有所關聯，即吳宇懷此前以1200萬元購入的洛斯阿圖市（Los Altos）住宅。該有限責任公司經理、律師Steven Anderson同樣與這處房產有關。據舊金山標準報，在希爾斯堡豪宅於8月6日完成交易前不久，Anderson便將洛斯阿圖市房產轉入家族信託。

事實上，年僅31歲的吳宇懷，雖然在一般大眾間相對低調，但在AI科技圈已有相當亮眼履歷。根據其LinkedIn資料，他過去曾任職於OpenAI以及Google旗下人工智慧研究機構DeepMind。之後，吳宇懷參與共同創辦馬斯克旗下AI公司xAI。該公司開發的生成式AI工具Grok，目前已整合至社群媒體X平台。

吳宇懷出生於中國，外界常以「Tony」稱呼他。吳宇懷在相關交易後退出xAI，而隨著xAI與太空探索科技公司SpaceX的整合及公司估值大幅攀升，外界也預期其持有的相關資產價值可能進一步增加。

此次希爾斯堡豪宅以7000萬元成交，成為灣區有紀錄以來價格最高的房產交易之一。馬斯克本人也曾在2021年以3000萬元出售位於希爾斯堡的豪宅。

精華 FAQ

  • 因為它以7000萬元成交，不僅刷新希爾斯堡當地房產交易紀錄，也成為灣區近年最受矚目的豪宅買賣之一，價格與規模都非常驚人。

  • 傳聞買家是31歲的吳宇懷，綽號Tony，曾任OpenAI與DeepMind，並共同創辦xAI，屬於AI圈備受矚目的年輕科技新貴。

  • 莊園占地約12畝，主屋約1萬2000平方呎，另有客房與多項設施，包括網球場、高爾夫、露天劇場、錦鯉池及仿Bellagio噴泉，宛如私人度假村。

灣區 義大利 人工智慧

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