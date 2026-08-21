Meta律師堅稱保護青少年 批評人士：許多措施根本無效

Meta兒童安全訴訟案正在屋崙法院審理。圖為律師離開法院大樓。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： Meta聲稱持續保護青少年用戶，但研究與批評者指出，其多項安全功能效果有限，對注意力誘發與成癮風險的改善也不明顯。

Meta 的律師堅稱，該公司長期以來一直致力於保護其最年輕的用戶。批評人士則認為，Meta的安全紀錄並不如人意，而且許多保護措施根本無效。

美聯社報導，批評人士指責說，Meta歷年來的改變不過是企業秀罷了。2025年9月，前員工兼舉報人貝哈(Arturo Béjar)和四家網路安全倡導非營利組織聯合發布了一份報告，指責Meta公司沒有採取「實際措施」來解決青少年安全問題，而是選擇「大肆宣傳面向家長的新工具」。

「我們發現，Meta公司宣傳的青少年帳戶功能總體上缺乏實際的保護措施，」報告的共同作者、公平競爭組織Fairplay的政策顧問辛克爾(Haley Hinkle)表示，報告評估了Meta在Instagram上為青少年提供的53項安全功能中的47項，發現其中60%的功能要麼無法使用，要麼是沒有像宣傳的那樣發揮作用。

Meta公司稱，該報告的調查結果「具有誤導性」且「帶有危險的推測性」。但研究人員表示，Meta為降低兒童沉迷於社群媒體 平台滾動瀏覽（scrolling）功能的風險，所做的努力大多收效甚微。

康乃爾大學專門研究社群媒體和網路空間的博士生謝伊（Ashley Shea）指出，學術界所謂的「注意力誘發式欺騙設計」並非Meta平台獨有。這些設計包括無限滾動、「賭場式」的下拉刷新、推播通知和演算法推薦。這些功能「利用了」大腦發育中青少年的認知弱點，尤其是他們渴望獲得獎勵的需求。

謝伊表示，Meta雖已採取重要措施來應對問題內容、網路霸凌和性侵犯者，但她並未看到Meta在抵消注意力誘發式欺騙設計帶來的成癮影響方面做出同等努力。

辛克爾指出，Instagram的「完全自願」時間管理工具並不容易設置，而且這個功能來得「太少、太晚了」。貝哈對此表示同意，在周三的作證中，他表示一種名為「Take a Break」的工具從一開始就「注定會失敗」，用戶必須自己打開該功能，而很少有人花功夫去這樣做。

Fairplay組織的政策顧問辛克爾(Haley Hinkle)。(取材自fairplayforkids.org)