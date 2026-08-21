穿Amazon背心扮送貨員敲門探路? 3人洗劫聖荷西民宅

Amazon包裹送到家門口已是日常，聖荷西近日卻有嫌犯疑似利用民眾對送貨員的熟悉感降低戒心犯案。（記者王湘涵╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西一處民宅遭3人以Amazon背心偽裝成送貨員探路後闖入搜刮財物，警方與Amazon均已展開調查，事件引發居民對日常送貨場景的安全疑慮。

Amazon 是許多消費者日常購物常用的平台，送貨員穿梭住宅區、抱著包裹走上門廊，甚至貼近家門敲門送貨，早已是再尋常不過的景象。不過，聖荷西 近日發生一起住宅竊案，一名男子穿著Amazon背心、手持包裹上門敲門，之後與另外兩人闖入住宅搜刮財物，熟悉的「送貨員」身影如今成為警方調查焦點。

根據NBC灣區 新聞報導，案件發生在18日。住宅監視器畫面顯示，一名身穿Amazon背心、頭戴帽子的男子手拿包裹來到屋前敲門。由於外觀看起來就像一般送貨員，他在門口出現並不顯得突兀。

然而，男子在無人應門後並未立即離去，畫面顯示，他在屋外停留並向屋內張望，期間似乎還與其他人交談。不到一小時後，一輛白色SUV倒車停到住宅前，三名蒙面者陸續將多袋物品搬上車，其中一人身上仍穿著Amazon背心。

屋主家人Andy表示，竊賊疑似從住宅後方窗戶闖入，屋內遭到翻找，包括高價手提包、珠寶等財物被偷走；監視器也拍下三人將搜刮物品搬上車後離去的過程。

這起案件也讓附近居民感到不安，Amazon送貨車與送貨員每天頻繁進出住宅區，民眾對穿著制服、拿著包裹上門的人通常不會特別起疑，如今卻有人疑似利用這種日常景象犯案。目前尚未確認穿著Amazon背心的男子是否真為員工，Amazon表示正在調查此事。聖荷西警方也已針對案件展開調查。

類似身穿Amazon背心犯案的情況，今年4月也曾在灣區聖布魯諾出現。一名居民當時發現，有位身穿Amazon背心的男子出現在住宅區，卻不是送貨，而是拿走住戶門前的包裹。警方隨後循線在德利市攔下嫌犯車輛，並在車內找到超過30件屬於居民的包裹。警方進一步調查後，還將嫌犯與當地先前發生的數十件包裹失竊案連結，最後將男子逮捕。

聖布魯諾案與此次聖荷西入室竊案目前沒有證據顯示彼此相關，犯案方式也不完全相同，但都利用了大家熟悉Amazon送貨這項生活元素，降低民眾戒心。此次聖荷西案件警方仍在進一步調查中。