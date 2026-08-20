美國新聞與世界報導排行榜 灣區3公立高中進加州前10

灣區吉爾洛早期大學預科學校在「美國新聞與世界報導」的全美最佳公立高中排行榜中，從去年的第64名升到今年的第37名。（取自谷歌地圖）

在「美國新聞與世界報導」（U.S. News & World Report）最新公布的全美最佳公立高中排行榜中，加州 終於有一所學校躋身前十名，灣區 則有三所學校進入加州前十名。

SFGate報導，「美新」這份於18日公布的榜單對全美近1萬8000所公立高中進行排名，加州有多所學校名列前茅，但只有位於北好萊塢的STEM磁石科學學院（Science Academy STEM Magnet）躋身前十（排名第十）。

這項排行榜去年前十名沒有任何一所加州學校，南加喜瑞都惠特尼高中（Whitney High School）是去年排名最高的加州學校，名列第16，今年排名上升至第11。

不過，加州頂尖高中的全國排名今年和去年的成績相比都大幅提升，其中以灣區的歐文博士吉爾洛早期大學預科學校（Dr. TJ Owens Gilroy Early College Academy）的升幅最大，從去年的第64名竄升到今年的第37名，再次成為灣區排名最高的高中。該校學生學測成績歷來都十分優異，而且所有學生都參加了大學先修課程（AP）考試。

灣區另外還有四所高中的排名也有明顯上升；位於佛利蒙的米慎聖荷西高中（Mission San Jose High）從第107名上升至第98名，庫比蒂諾高中（Cupertino High）從第258名上升到第174名，比德蒙高中（Piedmont High）從第304名上升到第178名，巴洛阿圖的甘恩高中（Henry M. Gunn High）從去年的第226名上升到第180名。

在加州最佳高中分類榜單上，南加州學校占據主導地位，但灣區學校今年競爭力有所提升。在去年加州榜單上，灣區只有兩所高中躋身前十，今年則有三所，他們是歐文博士吉爾洛早期大學預科學校、聖荷西林布魯克高中（Lynbrook High）和佛利蒙米慎聖荷西高中。

「美新」也根據各都會區學校躋身全國前25%的比率，對各都會區進行了排名。在所有都會區中，聖荷西-桑尼維爾-聖塔克拉拉都會區高居榜首，有60%的高中排名全國前25%。