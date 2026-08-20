柏加大錄取率最高學校 米慎高中數學不及格率高達94%

據報導，擁有加州最高柏克萊加大錄取率的米慎高中，僅有一半的學生，能在四年內從加大系統學校畢業。(柏克萊加大臉書)

批評人士指出，擁有加州最高柏克萊 加大" rel="155062">柏克萊加大 錄取率的舊金山 米慎高中(Mission High School)，由於成績虛高與低學業標準，學生數學成績不及格率高達94%，導致大量準備不足的學生進入大學之後，最終被退學。

紐約郵報報導，根據舊金山紀事報彙整數據，米慎高中去年秋季有76名學生申請柏克萊加大，其中34人被錄取，錄取率高達45%，遠超全州15%的平均。

批評人士認為，舊金山米慎高中錄取柏克萊加大比率高，並非歸功優秀學業表現，而是源自成績低標準以及加大系統取消SAT考試要求的政策；導致大量連數學基本運算都難以掌握的學生，需進入微積分等高難度課程。

有米慎高中學生透露，學校高分取得太容易，在許多必修課中，只要出席上課並完成基本作業，就能拿到通常代表高水平能力的成績。

在2025年的州評鑑考試中，米慎高中僅有17%的11年級學生在英語達到「熟練」(proficient)以上水平，數學評鑑結果更是低到嚇人、僅為6%；相較之下，舊金山聯合學區的平均達標率分別為59%和43%。

而以學術嚴謹著稱的洛威爾高中(Lowell High School)，約有71%的學生數學成績達標，但該校進入加大的錄取率，反而低於米慎高中。批評人士認為，加大系統因種族因素而懲罰努力學習的洛威爾高中學生，同時卻讓米慎高中的孩子在大學面臨失敗與憂鬱，這種基於種族的招生政策，對所有孩子都是傷害。

儘管加大在招生決策不能合法考慮族裔因素，但其在2020年達成和解協議並取消SAT和ACT考試要求的做法，被標榜為促進公平的手段，因為非白人申請者的考試成績、通常低於白人申請者。

米慎高中的學生群體中，有很大一部分來自社經弱勢家庭。該校學生的GPA成績通常很高，但批評人士認為，這種寬鬆的評分標準，實際上導致他們未來的失敗。 有申請進入柏克萊加大的米慎高中校友表示，就讀柏克萊加大期間，他的數學熟練度跟不上進度，在跟上課程方面感到吃力，課程的推進速度比他習慣的還快。

「舊金山標準」報導，米慎高中僅有一半的學生，能在四年內從加大(UC)系統的學校畢業。錄取統計數據與學業水平標準之間的差異，是許多教授呼籲加大系統重新在招生中採用標準化考試的原因之一。今年稍早，加大數千名教職員工聯名簽署公開信，呼籲恢復SAT和ACT考試。

柏克萊加大一位發言人堅稱，學校並不存在針對特定學校有專門招生政策。