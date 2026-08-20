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Waymo新款Ojai自駕計程車 開始在金山載客

編譯組／綜合報導
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Waymo的休旅車款Ojai已在舊金山啟動載客服務。(美聯社)
Waymo的休旅車款Ojai已在舊金山啟動載客服務。(美聯社)

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，Waymo的新款Ojai自駕計程車（robotaxi）現已面向舊金山的全體市民開放，為乘客提供休旅車（minivan）風格的便捷出行體驗，其平坦的車內地板可容納輪椅。

Ojai以方正的車身造型和淡藍色車漆為特色，搭載Waymo第六代駕駛系統，意味著它能夠應對包括降雪在內的惡劣天氣條件。車輛擁有寬敞的車廂，配備升降式車門和可存放行李箱的大容量後備箱。與Waymo此前運營的捷豹車隊（Jaguars）相比，Ojai車型搭載的照相機和雷射雷達儀器數量較少，但這些新車的傳感器「視覺」解析度更高。

簡而言之，這款新一代自駕汽車既能應對山路行駛，又宛如一輛移動的私人飛機。一位發言人將其內飾比作「現代客廳」。除舊金山外，Ojai車型目前還在鳳凰城和洛杉磯載客運營。

Ojai的正式推出恰逢Waymo近期宣布了一項雄心勃勃的服務擴展計畫。上周，加州公共事業委員會（CPUC）批准了該公司將服務範圍向北延伸至Sea Ranch、向東延伸至沙加緬度縣的佛爾森市（Folsom）申請，使其服務範圍逐步向High Sierra山脈靠近。

在Waymo面臨日益激烈的競爭之際，相關計畫正在加速推進：Zoox目前已開始提供其「烤麵包機」（toaster）造型車輛的載客服務，而優步（Uber）也計畫於今年秋季在灣區推出自己的自駕計程車。

Waymo的休旅車款Ojai已在舊金山啟動載客服務。（Waymo官網截圖）
Waymo的休旅車款Ojai已在舊金山啟動載客服務。（Waymo官網截圖）

精華 FAQ

  • Ojai以休旅車式設計提供更便利的乘坐空間，車內地板平坦可容納輪椅，並配有升降式車門與大容量後備箱，主打舒適、實用與無障礙出行。

  • Ojai採方正車身與淡藍色車漆，搭載Waymo第6代駕駛系統，傳感器數量雖較少，但解析度更高，並能應對包括降雪在內的較惡劣天氣。

  • 除舊金山外，Ojai已在鳳凰城和洛杉磯載客；同時Waymo的服務正往Sea Ranch與Folsom擴展，而Zoox與Uber也正加速加入灣區自駕計程車競爭。

加州 舊金山 Waymo

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