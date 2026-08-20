Meta涉致青少年喪命 前總監：Meta對13歲以下不問不說

前Meta工程總監貝哈2024年1月於國會山莊就兒童網路安全議題作證。(美聯社)

前Meta 工程總監在多州聯合控訴Meta涉嫌導致青少年喪命的庭審第二天作證稱，查克柏格 說謊，Instagram對13歲以下兒童實際上是採取「不問不說」（don′t ask, don′t tell）的被動政策。

美聯社報導，曾在國會就Instagram兒童安全問題作證的Meta公司前工程總監，周三(19日)在一次具有里程碑意義的庭審中告訴陪審團：Meta對其平台上13歲以下的兒童是採取不問不說的態度。

在第二天的庭審中，貝哈（Arturo Béjar）表示，Meta在產品設計中始終將利潤置於安全之上，並關注用戶使用產品的頻率和時長，即使這會損害他們的心理健康。「如果你停止使用他們的產品，他們就賺不到錢，」他說。

這場於周二起在加州屋崙市聯邦法院開庭的審理，被告為Meta公司，原告為加州、科羅拉多州 、肯塔基州和新澤西州，預計持續約六周。這四個州是2023年就兒童安全和隱私問題起訴這家科技巨頭的29個州之一–其餘25個州的訴訟將在稍後進行。

「尤其是在Instagram這個平台上，Meta的態度是不問不說。」貝哈在被問及他對Meta對待13歲以下用戶的態度有何看法時說。Meta否認了這些指控，並表示審判中的證據將證明其對用戶安全的承諾。

「在這個案件的審理過程中，你們會聽到很多重要問題，例如青少年心理健康、社群媒體以及青少年如何使用社群媒體，」Meta的律師施密特（Paul Schmidt）周二說，「這些都是重要的問題，Meta認為自身對此負有責任。它有責任主動採取行動，也有責任與青少年及其家長合作，共同解決這些問題。」

貝哈於2009年至2015年在Facebook工作，因其在打擊網路霸凌方面的貢獻而備受關注。2019年至2021年，他以合約工的身分重返Facebook，負責安全方面的工作。2023年，他在國會就社群媒體和青少年心理健康危機作證，指出包括執行長查克柏格在內的Meta高層明知Instagram造成的危害，卻選擇不做出任何實質改變來解決問題。

貝哈於周三作證時表示，面向用戶的產品開發人員的績效考核和薪酬，主要依據用戶數和用戶使用時長。「在這種情況下，安全問題就被忽略了，」他說。

各州正在尋求Facebook和Instagram改進用戶體驗，並要求賠償經濟損失，其中可能包括數十億美元的罰款。加州檢察長辦公室表示，如果Meta敗訴，賠償金額將由法院決定。