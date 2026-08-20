跟裴洛西唱反調？陳詩敏主張禁止國會議員股票交易

陳詩敏主張禁止國會議員進行股票交易，但其主要支持者裴洛西卻以股票交易聞名。(取自陳詩敏臉書)

舊金山 市議員陳詩敏(Connie Chan)具備所有進步派資歷：她支持「全民健保」(Medicare for All)，敢與川普總統針鋒交對，並主張禁止國會議員進行股票交易。

然而，最後一項政策立場卻帶諷刺：她的重量級支持者、前眾院 議長裴洛西 (Nancy Pelosi)與聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)，皆因申報數千萬美元的股票交易而飽受抨擊。

「舊金山標準」報導，羅康納的投資組合、根據「紐約時報」近期分析，其交易股票價值在2400萬至1億4700萬美元之間，由第三方受託人管理的家族信託持有。裴洛西申報的交易額在1800萬至8400萬美元之間，她稱這些股票由夫婿持有並管理。這些數據導致羅康納與裴洛西躋身國會股票交易量最大的議員之列，儘管兩人都曾表示支持監管此類行為。

在接替裴洛西進入國會的日益激烈11月國會席位選戰中，陳詩敏的對手、加州參議員威善高(Scott Wiener)日前表示，陳詩敏所獲得的支持，讓人質疑她作為工人階級捍衛者形象。

威善高競選團隊發言人艾雷利亞諾(Joe Arellano)談及羅康納的投資組合時聲明表示，根據紐約時報報導，投資組合進行約7200次交易，工薪家庭不會進行數千次股票交易。他們為了在城市生活而超時工作，希望在國會有一位代表，能給予他們爭取更好生活的公平機會。

陳詩敏與威善高皆公開支持禁止國會議員進行股票交易。陳詩敏承諾支持由伊利諾州眾議員 Raja Krishnamoorthi 提出的「國會議員股票交易與持有法案」(Ending Trading and Holdings in Congressional Stocks)，已獲得兩黨支持。

陳詩敏日前在舊金山出席工薪家庭黨(Working Families Party)活動，被問及對其支持者過往紀錄的看法，她隨即反問：「我認為，對威善高來說，真正的問題在於他那些億萬富翁捐贈者的情況如何？」

羅康納認為，威善高對他與裴洛西股票交易行為的批評，是在「重複右翼虛假的論調」。

陳詩敏發言人克雷格(Ian Krager)表示，陳詩敏不進行股票交易，支持禁止國會議員交易股票，並且拒絕接受企業政治行動委員會(PAC)資金。