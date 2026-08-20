17歲時殺害同學 舊金山男「犯案老練」罕以成年身分受審

一名被指控在17歲時於舊金山倉庫殺害同學的男子，因其手法之老練及未顯悔改，將以成年人身分受審，此舉實屬罕見。（取自Pexels）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，一名年輕男子在距離18歲生日還有7個月時，涉嫌誘騙一名同學前往舊金山的一處倉庫並用鈍器將其擊斃。周二（18日），一名法官裁定，男子將作為成年人接受謀殺罪的審判。

高等法院法官科斯汀（Anne Costin）的這一裁決，標誌著十多年來，舊金山法官首次將一名青少年從少年法庭移交至成人法庭。

據檢方稱，這名現年21歲的男子在17歲時，以參加一處倉庫的派對為由，誘騙其同校同學、18歲的馬爾茨曼（Maxwell 「Max」 Maltzman）前往該處，隨後將其殺害。

若被定罪，他在成人法庭可能面臨25年至終身監禁的刑罰。

被告的辯護律師加斯納（Adam Gasner）表示打算對這一裁決提出上訴。他辯稱，這名少年在少年拘留所近兩年的良好表現，是其有望在少年拘留所管轄權最遲於其25歲生日屆滿前得到改造的原因之一。

但檢察官米切爾（David Mitchell）則辯稱，鑑於罪行的嚴重性以及被告在2023年1月6日實施殺人行為時據稱表現出的老練程度，本案是應由成人法庭審理的青少年案件中的特例。

周二，科斯汀法官詳細闡述了她在權衡移送決定中涉及的五個因素時所考慮的各項要素：犯罪的複雜程度、在法院管轄權屆滿前青少年改過自新的可能性、青少年的犯罪前科、青少年在少年法庭過去的改過自新成效，以及犯罪的嚴重程度。

法官裁定，她認為除了犯罪嚴重性之外，被告的犯罪手段老練以及可矯正性等因素，都支持將其移送至成人法庭。她指出，證據表明被告在實施誘騙並殺害馬克斯的涉嫌計畫時表現出了高度的犯罪狡猾性；行事沉著冷靜，並非出於衝動。

她指出，調查中的關鍵要素，包括藏匿屍體、銷毀可識別身份的物品、參加馬爾茨曼的葬禮、穿著他的衣服以及炫耀殺人行為，同時在學業上表現優異並順利升入大學，均表明其作案手法老練，且缺乏同理心或悔意。

儘管法官讚揚被告在少年拘留所期間保持了清醒並積極參與了促進社會適應的活動，但她表示，要解決其嚴重的問題，仍有一段「漫長的路要走」。

科斯汀指出，從根本上說，如果一個人自己不相信需要做出重大改變，就不可能得到改造。法官指出，被告在少年拘留所繪製的畫作似乎展現了與他當初實施殺人行為時相同的缺乏自省，而他似乎至今仍認同這一行為。

在討論案情嚴重性因素時，法官描述了被告在殺人前夕表現出的「漫不經心的態度」，與所涉罪行殘暴性之間的鮮明對比。

「被告表現出的殘忍性有力地證明了其行為的冷酷與預謀，」科斯汀表示。