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舊金山遊民收容所周遭垃圾多、無家者聚集 市府出手了

記者李怡╱舊金山報導
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圖為在市場區領餐食的遊民。（記者李怡╱攝影）
圖為在市場區領餐食的遊民。（記者李怡╱攝影）

舊金山遊民收容所周邊居民通常面臨諸如早上出門人行道堆了垃圾、公寓門前有無家者聚集等治安衛生現象。

對於此類狀況，舊金山市府19日宣布，強化「好鄰居政策」，要求接受市府經費的遊民、公共衛生及社會服務組織，不只要照顧進入中心接受服務的人，也必須顧好「門外」的遊民。新規定包括每天至少三次巡查周邊街道，處理垃圾、噪音及人群聚集等問題，如果長期管理不善又不改善，最嚴重可能面臨合約或法律處置。

舊金山近年持續增加遊民收容、心理健康和戒癮治療資源，但每當市府準備在某個社區設置新中心，附近居民和商戶往往憂心忡忡。這樣的爭議在華人社區尤其容易引起共鳴。

居民並不是反對救助遊民，而是擔心自己的生活品質受到影響。對老人家而言，最在乎的可能是每天出門買菜時，人行道能不能好好走，有孩子的家庭擔心上下學安全，小商戶則更加現實，如果店門口經常有人躺臥、聚集或留下垃圾，客人看到後轉身就走，最後損失的還是小生意。

新版政策正是試圖處理這種「誰來負責」的問題。按照市府公布的規定，接受市府資助的相關服務機構每天至少要三次巡查設施周邊，主動查看垃圾、噪音、人群長時間逗留及其他影響附近居民的情況。

市府計畫要求，附近居民如果發現問題，可以直接掃碼反映，不必再花半天時间上網搜尋究竟該找哪一個市府部門。市府還計畫推出「Good Neighbor」應用程式，留下問題反映及處理紀錄。

精華 FAQ

  • 市府強化的是「好鄰居政策」，要求接受市府經費的遊民、公共衛生與社會服務機構，不只照顧中心內的服務對象，也要主動管理門外街區，減少對附近居民的影響。

  • 這些機構每天至少要巡查周邊街道3次，主動處理垃圾、噪音、人群長時間逗留等狀況；若長期管理不善又不改善，最嚴重可能面臨合約或法律處置。

  • 居民並非反對救助遊民，而是擔心生活品質受影響，例如人行道堆垃圾、門口有人聚集、孩子上下學安全，以及店家門前若經常混亂，還可能讓客人卻步。

心理健康 遊民 舊金山

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