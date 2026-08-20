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錄用通知無故撤回、雇主突然消失 嚴重打擊大學畢業生士氣

編譯組／綜合報導
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雇主對大學畢業生「突然消失」並撤回錄用通知，嚴重打擊了他們的士氣。（取自Pexe...
雇主對大學畢業生「突然消失」並撤回錄用通知，嚴重打擊了他們的士氣。（取自Pexels）

據SFGATE報導，過去兩年裡，求職之路令人沮喪，尤其是對於那些剛剛大學畢業、即將步入動盪不安的職場的人。那裡充斥著「幽靈職位」（ghost jobs）和自以為是的人工智慧（AI）招聘機器人。因此，「噴灑加祈禱」（spraying and praying）的做法正逐漸成為常態，即出於絕望，將數百甚至數千份由AI生成的簡歷瘋狂投向各類招聘信息。如今，不堪重負的雇主們正在撤回錄用通知並「消失」不理（ghosting）應聘者，給應屆畢業生帶來了更多的痛苦、困惑和遺憾。

根據Resume Builder於2026年6月發布的報告，34%的受訪者表示，他們在接受錄用通知後不久，該錄用通知就被撤回了。該報告中68%的應聘者表示，他們在面試後被雇主「放鴿子」，65%的人認為AI導致了其所在部門的初級職位被削減。

這種現象正在摧毀那些花費數年時間接受高等教育的應屆大學畢業生的士氣，並逐漸侵蝕著他們的自我價值感。

「無故撤回錄用通知是不可接受的，而多次遭遇這種情況更是令人極其沮喪，」 Resume Builder首席職業顧問哈勒（Stacie Haller）在報告中寫道，「我總是建議求職者堅持尋找機會，直到真正入職並拿到第一筆工資為止。太多人一認為錄用通知即將到來就停止了尋找，結果當情況發生變化時，又回到了原點。」

為了搶在AI之前，並確保獲得穩定且高薪的工作，舊金山灣區的高中畢業生們紛紛轉向技工行業。2025年Zety的一份報告顯示，在1000名Z世代成年人中，近半數因AI而改變了職業規畫。大約在同一時期，微軟（Microsoft）預測，抹灰工（plasterer）、屋頂工（roofer）和打樁工（pile driver）等藍領工作最不易受AI影響；但學者們指出，這些工作可能無法永遠高枕無憂。

隨著AI持續顛覆勞動力市場，哈勒敦促年輕人，在規畫職業生涯的過程中，應多研究正在崛起的行業。她也送上了鼓勵的話語：「他們的職業生涯才剛剛起步，雇主在招聘時越來越注重技能和經驗，而非特定的學位。」

精華 FAQ

  • 因為他們不只要面對AI招聘與幽靈職位，還常遭遇錄用通知被撤回、面試後雇主失聯等情況，讓長期投入學業與求職準備的期待反覆落空。

  • 報告指出，34%的受訪者曾在接受錄用後不久被撤回通知，68%的人面試後被放鴿子，65%認為AI導致初級職位縮減，顯示入門工作更難取得。

  • 因為他們擔心AI削弱傳統白領入門職位，技工工作又被視為較不易被自動化取代，且可能更穩定、薪資更高，因此不少人重新規畫職涯方向。

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