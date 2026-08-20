邊打邊吃 佛利蒙大華超市麻將夜連6場周六登場 搭配不同主題美食

佛利蒙大華超市美食廣場周六晚間擺開12張麻將桌，不同年齡、族裔民眾一起切磋牌技，陌生牌友也能湊桌，現場氣氛熱鬧。（記者王湘涵／攝影）

佛利蒙Warm Spring大華超市周六晚間多了此起彼落的洗牌聲，美食廣場擺開12張麻將桌，有熟手與素不相識的牌友湊桌，也有第一次接觸麻將的外國民眾，一邊看英文教學說明、一邊摸牌，形成「邊打邊吃」的熱鬧景象。

不會打麻將也能上桌，現場提供英文教學說明，讓初學者邊看邊學；活動明定禁止賭博，純粹以桌遊、社交為主。（記者王湘涵／攝影）

大華超市佛利蒙店今夏推出「Summer Mahjong Series」麻將之夜，自8月15日至9月26日安排6場周六活動，開放民眾打麻將、現場學麻將，每場還搭配不同主題美食，從台灣小吃、中式燒烤、日式居酒屋到港式點心等接力上場。美食廣場部分餐飲店家也延長營業至晚上9時，力挺麻將夜，讓周六晚間更添社區共聚的熱鬧氣氛。

佛利蒙大華超市首場「台灣小吃之夜」，推出刈包、鹽酥雞、大腸麵線、牛肉麵等十多種台灣味。（記者王湘涵／攝影）

首場以「台灣小吃之夜」揭開序幕，大華特別找來台灣師傅製作，Hot Deli熟食區端出刈包、鹽酥雞、大腸麵線、牛肉麵等十多種台灣味，不少民眾也端著餐點回到牌桌邊吃邊玩。

佛利蒙大華超市首場麻將夜以台灣小吃打頭陣，特別找來台灣師傅掌廚，讓民眾一邊摸幾圈、一邊品嘗台灣味。（記者王湘涵／攝影）

現場一家三口原本就會打麻將，過去多半與家人或熟人一起玩，這次第一次在公開場合與陌生人湊桌，他們表示，體驗相當有趣，也很喜歡大家聚在一起的社區參與感。

仔細觀察牌桌上的面孔也不只有華人，有外國民眾拿著英文麻將教學說明，跟著其他玩家摸索玩法。對熟手而言，是周末切磋牌技的機會；初學者也能從一張牌桌開始認識麻將這項華人「國粹」。

大華超市市場行銷副總裁Emily（左）與佛利蒙店店長Ricky（右），希望透過麻將與美食增加社區及文化交流。（記者王湘涵／攝影）

大華超市市場行銷副總裁Emily表示，活動主要希望建立社區連結。近年麻將在社群媒體逐漸形成風潮，美國也有圖書館開設麻將教學，參與者從第二代華裔、留學生到不同背景族群都有。她強調，活動以桌遊、社交為出發點，明定禁止賭博，不會玩的民眾也可從基礎開始學習。六場活動網路預約均已額滿，但仍保留部分位置給現場民眾。首場設置12桌，後續也可能視反應增加桌數。

碗粿的粉漿（前中）由主廚親自特調，十多種台灣道地小吃讓民眾表示：一秒回台灣。（記者王湘涵／攝影）

佛利蒙店店長Ricky則表示，首場不只吸引華人，也有印度裔及其他族裔參加，有人第一次接觸麻將，也有移民來美後一直找不到「麻將友」，藉活動認識同好，當天店內及美食廣場人潮明顯熱絡。大華本身從食品出發，也希望透過美食與麻將進一步建立文化連結，讓民眾邊吃邊玩。

佛利蒙是大華首度試辦這類麻將社區活動的地點，團隊將觀察社區反應，未來也考慮推廣至其他地區。從陌生人湊桌到初學者第一次摸牌，麻將配上不同亞洲小吃，也讓佛利蒙越夜越美麗。