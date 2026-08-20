聖塔克拉拉陪審團質疑BART延伸質疑財務 VTA將加強披露

圖為位於聖荷西的BART車站。（記者龔玥／攝影）

聖塔克拉拉縣民事陪審團最近發布報告，質疑聖塔克拉拉谷交通管理局（VTA）對矽谷 BART二期延伸項目的財務規劃和監督工作。面對批評，VTA表示將進一步整合財務資訊，並向董事會提供更加清晰的現金流及長期營運維護成本數據。

聖荷西 焦點(San Jose Spotlight)報導，這項規模約130億美元的工程計畫將BART從Berryessa/North San Jose延伸至聖荷西市中心和聖塔克拉拉，全長約六哩，並建設四座新車站。目前項目仍面臨近10億美元的資金缺口，設計、施工方式和成本估算近年來也多次調整。

民事大陪審團指出，VTA缺乏專門的現金流模型，部分資金來源存在不確定性，同時沒有始終將長期營運及維護成本納入重大設計和施工決策。報告建議VTA建立現金流模型、制定替代融資方案，並要求工作人員在重大工程決策前分析未來營運維護費用。

VTA董事會下屬的BART矽谷二期監督委員會日前一致建議董事會採納修改後的回應。VTA表示，將於9月3日提交董事會審議，並須於9月15日前向民事陪審團提交正式回應。

VTA表示，VTA其實已經擁有多個財務模型及每日現金流報告，但現有資訊較為分散。VTA計畫從2027年開始向董事會提供更加簡潔、整合後的現金流報告，以便決策者更清楚掌握項目財務狀況。

項目成本是此次爭議焦點之一。自2019年以來，VTA一般工程合約累計約5.44億美元，監督委員會近期又批准延長一項1.5億美元合約，用於額外設計工作。為降低成本並填補資金缺口，VTA此前已選擇單隧道方案作為地下延伸線路的設計。

未來營運維護成本同樣受到關注。民事大陪審團建議，VTA在考慮重大設計和施工方案時，應同步提交營運維護成本分析。VTA承諾在2026年12月31日前落實這項建議。