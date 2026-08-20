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填補史沃威爾國會議員席位特別選舉 哈布得票領先

編譯林思牧／綜合報導
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州參議員瓦哈布(左，加州參議會網站) 與BART董事會主席埃爾南德斯(個人競選網...
州參議員瓦哈布(左，加州參議會網站) 與BART董事會主席埃爾南德斯(個人競選網站) 。

初步計票結果顯示，在填補史沃威爾國會議員席位的特別選舉中，瓦哈布(Aisha Wahab)得票數暫時領先。

聖荷西信使報報導，周二(18日)投票日當天公布的加州第14選區（主要涵蓋阿拉米達縣的海沃（Hayward）、利弗摩（Livermore）、布利桑顿（Pleasanton）等地）國會眾議員補選初步計票結果，州參議員瓦哈布略微領先於灣區捷運(BART)董事會主席埃爾南德斯(Melissa Hernandez) 。這場選舉旨在填補前國會眾議員史沃威爾(Eric Swalwell)辭職後的空缺，但很多選民還是搞不清為何要選這麼多次。

截至周二晚間，瓦哈布以51.04%的得票率領先埃爾南德斯的48.96%。最終結果可能使獲勝者在11月兩人再次對決時擁有巨大的優勢。

「我們將會勝選；今晚我們贏了。我們的領先優勢只會越來越大，」瓦哈布在競選之夜活動上對支持者們說道，「我們將努力確保11月的勝利仍然掌握在我們手中。」

周二的特別選舉的獲勝者，將在11月3日由兩位民主黨候選人再次對決，爭奪完整的兩年任期之前史沃威爾剩餘任期的就職。預計選舉辦公室將於周五公佈更新後的選舉結果。

「這場選情太接近了，結果仍難以預測，」埃爾南德斯在觀選派對上說，「感謝所有支持者，感謝我的團隊。目前阿拉米達縣還沒有清點完所有選票，還有數千張選票尚未統計。」

周二的選舉是這個席位四次選舉中的第三次，此前在6月份的兩場初選中，瓦哈布和埃爾南德斯在眾多候選人中脫穎而出。在6月16日的特別選舉中，瓦哈布獲得了約43%的選票，而埃爾南德斯獲得了近17%。在6月2日舉行的填補明年開始的完整任期的初選中，瓦哈布獲得了約38%的選票，埃爾南德斯獲得了17%。

今年早些時候，多名女性指控史沃威爾性騷擾，他隨後辭去國會議員職位並放棄了加州州長競選。他否認了這些指控。這位身陷困境的前東灣國會議員，本周又捲入另一場醜聞：白宮透明度工作小組公佈的記錄顯示，史沃威爾承認他曾與克莉斯汀方（又名方芳）發生過性關係，方芳是一名被懷疑為中國從事間諜活動的女子。

精華 FAQ

  • 初步計票顯示，州參議員瓦哈布暫時領先，得票率為51.04%；灣區捷運董事會主席埃爾南德斯則以48.96%居後，差距相當接近。

  • 這場選舉是為了填補史沃威爾辭職後留下的國會眾議員席位。獲勝者先補上剩餘任期，之後還要在11月3日與另一位民主黨對手再次對決。

  • 在6月16日的特別選舉中，瓦哈布約得43%，埃爾南德斯約17%；在6月2日的完整任期初選中，瓦哈布約38%，埃爾南德斯也約17%，皆順利晉級。

史沃威爾 眾議員 投票

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