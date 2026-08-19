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店門窄、廁所難進？金山最高補助1萬元 改善商家無障礙設施

記者王子涵／舊金山報導
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符合資格的小商家改善店面無障礙設施，最高可獲1萬元費用報銷。（記者王子涵╱攝影）
符合資格的小商家改善店面無障礙設施，最高可獲1萬元費用報銷。（記者王子涵╱攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：舊金山推無障礙補助，最高可報銷1萬元。
  • 重點二：老舊店面可改善門、櫃台、通道與廁所。
  • 重點三：計畫自2021年來已助近350家商家。

舊金山華埠不少餐館、雜貨店和美容店都位於老舊建築，對於身障顧客、或行動不便的長者來說，一道台階、一扇太重的門，或是過高的櫃台、狹窄的通道和老舊洗手間，都可能成為無法跨越的障礙。

老舊設施更是在新冠疫情期間讓不少小商家頭痛。當時餐館和零售業者已因封城和客流銳減承受巨大壓力，一些小商家又陸續收到不良律師涉及ADA的訴訟或索賠通知。部分案件被商業團體和業者批評為利用技術性違規進行大量、模板化訴訟，商家即使願意立即改善，也可能先面臨律師費及和解成本。

舊金山市府希望幫助商家在問題演變成更大的法律和經營成本之前，先把這些「門檻」移除。市經濟與勞動力發展辦公室（OEWD）18日宣布，重新推出「無障礙障礙移除補助」（Accessible Barrier Removal Grant），符合資格的小商家改善店面無障礙設施，最高可獲1萬元費用報銷。計畫自2021年推出以來，已向近350家小商家提供超過200萬元。

OEWD表示，過去獲得補助的工程包括安裝電動開門裝置、設置無障礙服務櫃台，以及改造洗手間等。這些項目對位於老建築內的小商家尤其重要。

無障礙問題也不只是「輪椅能不能進門」。市府今年春季發布的商家指南指出，顧客可能有行動、視覺、聽覺、認知障礙或慢性疾病等不同需求。

這項計畫適用於舊金山符合資格的商業店面，採滾動方式接受申請，直到資金用完為止。由於屬於報銷型補助，商家最高可獲1萬元，因此在自行施工或購買設備之前，應先確認市府對申請資格、工程項目、費用及收據等要求。

市長羅偉（Daniel Lurie）表示，這筆補助除了幫助企業符合聯邦規定，也希望協助業者擴大客群。他說，店面如果能歡迎所有顧客，最終也能讓社區更有活力。

根據聯邦疾病防治中心2025年的數據，全美約28%的人口有某種類型的身心障礙。換句話說，無障礙設施對一家小店而言，不只是避免違規，也關係到一批相當可觀的潛在顧客。

精華 FAQ

  • 補助主要協助小商家移除店面中的無障礙障礙，例如台階、沉重的門、過高櫃台、狹窄通道與老舊洗手間，讓身障者與行動不便長者更容易進出與使用。

  • 符合資格的小商家最高可獲1萬元報銷，屬於先施工、再申請補助的方式，並採滾動受理，直到資金用完為止，因此業者要先確認資格與收據要求。

  • 過去核准的工程包括安裝電動開門裝置、設置無障礙服務櫃台，以及改造洗手間等，特別適合位於老舊建築內、原本空間條件受限的小商家。

無障礙設施 舊金山 華埠

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