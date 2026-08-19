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車禍失至親 華裔呼籲支持行人安全保護法案 救更多寶貴生命

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擁有健康身體、美滿家庭的黃雪玲，卻因遭一台大型皮卡，從後方追撞而魂斷離住家不遠的...
擁有健康身體、美滿家庭的黃雪玲，卻因遭一台大型皮卡，從後方追撞而魂斷離住家不遠的行人道上。(主辦單位提供)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：華裔家屬舉行線上記者會，呼籲支持行人安全保護法案。
  • 重點二：兩起致命車禍皆涉及大型皮卡，突顯高車頭與盲區風險。
  • 重點三：法案要求強化車輛標準、駕駛視野與新車安全資訊揭露。

兩個因車禍而痛失至親的華裔代表最近舉行線上記者會，希望大家凝聚力量，通過「行人安全保護法案」（The Pedestrian Protection Act），讓這些本可避免的道路悲劇不再發生

2024 年 11 月 18 日，73 歲黃雪玲（Shuet L. Wong）在德州休士頓自家公寓附近的人行穿越道上步行時，遭一輛大型高底盤皮卡（Pickup Truck）撞擊，不幸身亡。

這輛皮卡的車頭引擎蓋高度超過 40 吋（約 102 公分）。身高 5 呎 3 吋（約 160 公分）、體重僅 100 磅（約 45 公斤）的黃雪玲，在撞擊後被拋飛約 62 呎（約 19 公尺）。

她的女兒Mabel 王說：「這不只是一次意外，真正的問題也不只是母親不幸，而是美國每天約有 20 個家庭，正經歷和我們一樣的悲痛與創傷。」

2014 年5月31日在南加卅的南巴沙迪那（South Pasadena ) 小兒科醫師熊尚俐一家人正在準備穿越安全道，年僅七歲的大兒子譚亦翔（ Aiden Tam ) 快樂的走在最前端，沒想到遭一輛大型皮卡 撞到而捲入輪下，肇事司機一開始還不知道自己撞到了小孩，在家人及路人的呼叫下，才將車輪倒後，然而一切都晚了。

熊尚俐說：「Aiden 是個活潑又非常可愛的孩子，無奈他年輕的生命卻在一場意外中，永遠定格在七歲的年紀。」

這兩件車禍肇事司機，有著一樣說詞，「我完全沒看到有人」。然而只要他們沒有喝酒沒有違規駕駛，即使撞死人也是沒有責任的。這一點讓因車禍事故，而失去至親的家庭，情何以堪。

「行人安全保護法案」的推動，正是希望透過改善車輛設計、提升駕駛視野及制定更完善的安全標準，為行人增加一道重要的生命保障。

這項法案不僅能保護每天步行上學、上班及生活的民眾，也能幫助駕駛降低因視線死角造成事故的風險，打造對所有道路使用者都更加安全的交通環境。

法案的內容是要求美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）採取以下措施：

一、制定新的車輛安全標準。

建立保護行人、自行車騎士及其他弱勢道路使用者（Vulnerable Road Users）的車輛安全標準，包括針對下列高風險設計制定規範：車身高度、引擎蓋（Hood）設計、保險桿（Bumper）設計、其他可能增加行人傷亡風險的車體設計。

二、建立最低駕駛視野標準。

制定汽車最低前方可視範圍標準，以減少因車輛盲區造成的行人事故，提升道路安全。

三、提供消費者更多安全資訊。

要求 NHTSA 更新新車評估計畫（NCAP），新增「駕駛視野評等（Driver Visibility Rating）」，讓消費者在購車時能了解各車款的視野安全表現。

相關訊息可電以下支援團體：Families for Safe Streets（安全街道家庭聯盟），844-377-7337。Streets Are For Everyone（SAFE，道路屬於每一個人），844-204-7233。

七歲的譚奕翔在原以爲非常安全的行人穿越道上，遭皮卡撞擊，捲在車輪下的年輕生命嘎然...
七歲的譚奕翔在原以爲非常安全的行人穿越道上，遭皮卡撞擊，捲在車輪下的年輕生命嘎然而止。(主辦單位提供)

精華 FAQ

  • 因為兩個家庭都因大型皮卡撞上行人而失去至親，認為這些悲劇本可避免。她們希望透過立法改善車輛設計與視野，減少類似事故再發生。

  • 法案要求 NHTSA 制定新車安全標準，管制車身高度、引擎蓋與保險桿設計，並建立最低前方可視標準，同時在 NCAP 加入駕駛視野評等。

  • 報導提到 73 歲黃雪玲在休士頓人行穿越道遭大型皮卡撞死，以及 7 歲的 Aiden Tam 在南巴沙迪那過馬路時遇害，凸顯高車頭與盲區風險。

華裔 德州 休士頓

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