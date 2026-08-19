金山獲WNBA2027全明星賽主辦權 女武神隊鎖定季後賽席位

WNBA 18日宣布，2027年全明星周末將首次來到舊金山灣區，由金州女武神隊主辦，在大通中心登場。（記者王子涵╱攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： WNBA宣布2027年全明星賽首次在灣區舉行，由金州女武神隊主辦。

WNBA宣布2027年全明星賽首次在灣區舉行，由金州女武神隊主辦。 重點二： 全明星周末將於7月30日至31日在大通中心與Moscone Center登場。

全明星周末將於7月30日至31日在大通中心與Moscone Center登場。 重點三：女武神以6連勝鎖定季後賽，並成為聯盟首支10億美元球隊。

舊金山 明年將再迎來一項重量級體育盛事。WNBA 18日宣布，2027年全明星周末將首次來到舊金山灣區 ，由金州女武神隊（Golden State Valkyries）主辦，全明星賽定於2027年7月31日在大通中心（Chase Center）舉行。消息公布前一天，女武神剛在主場擊敗達拉斯羽翼隊，提前鎖定季後賽 席位，可謂雙喜臨門。

這將是WNBA全明星賽首次落戶灣區。根據聯盟安排，全明星周末將於7月30日至31日舉行，30日晚間率先在大通中心進行三分球大賽及Shooting Stars活動，31日舉行全明星正賽。此外，馬士孔尼會展中心（Moscone Center）還將舉辦WNBA Live，灣區各地也將安排社區活動、球迷體驗及觀賽派對。

WNBA總裁恩格爾伯特（Cathy Engelbert）表示，女武神自2023年宣布成為擴軍球隊以來，為聯盟帶來巨大能量，灣區球迷的支持也令人印象深刻。女武神總裁史密斯(Jess Smith)則表示，球隊成立僅第三個賽季就能主辦全明星賽，是對球迷、灣區以及球隊共同建立的籃球文化的肯定。

女武神雖然是WNBA最年輕的球隊之一，卻迅速成為聯盟最受矚目的球隊。球隊首個賽季便創下WNBA上座紀錄，大通中心主場比賽持續爆滿；球隊估值也已達10億元，成為WNBA首支「十億美元球隊」。

場上的成績同樣亮眼。就在全明星賽主辦消息公布前一晚，女武神17日在大通中心以78比70擊敗達拉斯羽翼隊，豪取6連勝，戰績提升至25勝9負，提前取得季後賽資格。目前女武神戰績高居聯盟第二，這也是球隊成立以來連續第二年打進季後賽。

女武神去年以擴軍球隊身分首次參賽便爆冷闖進季後賽，今年則已躋身聯盟爭冠球隊之列。總教練中瀨娜塔莉（Natalie Nakase）賽後表示，取得季後賽席位值得肯定，但球隊的目標並不只是進入季後賽，而是爭奪總冠軍。

舊金山近年來多次承辦國際大型體育賽事，2025年曾主辦NBA全明星周末，2026年又迎來第60屆超級盃及世界盃足球賽，而舊金山甲骨文球場（Oracle Park）日前也剛獲得2028年美國職棒大聯盟（MLB）全明星賽主辦權。

圖為金州女武神隊、金山勇士隊老闆拉科佈（Joe Lacob，右）。（記者王子涵╱攝影）

效力於達拉斯羽翼隊的中國球員李月汝本場未能得分。（記者王子涵╱攝影）

效力於達拉斯羽翼隊的中國球員李月汝本場未能得分。（記者王子涵╱攝影）