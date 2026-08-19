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聖嬰年料迎降雪旺季 太浩湖3座滑雪場公布開季日期

記者李怡／舊金山報導
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聖嬰年可望迎來降雪旺季，太浩湖3座滑雪場公布開季日期。（記者李怡╱攝影）
聖嬰年可望迎來降雪旺季，太浩湖3座滑雪場公布開季日期。（記者李怡╱攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：太浩湖三大滑雪場提前公布2026至2027雪季開放日期。
  • 重點二：聖嬰現象升溫，市場期待太浩湖迎來強降雪旺季。
  • 重點三：各雪場仍強調，實際開季將依天氣與造雪條件調整。

炎炎夏日還沒結束，太浩湖（Lake Tahoe）滑雪場已經開始為冬天暖身。隨著氣象預測顯示今年冬季可能迎來一次非常強烈的聖嬰（El Niño）現象，太浩湖地區三座主要滑雪場Heavenly、Northstar California和Kirkwood，已率先公布2026至2027雪季預定開放日期，讓期待大雪的滑雪愛好者提前開始規畫冬季行程。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，同屬Vail Resorts旗下的Heavenly Mountain Resort和Northstar California Resort，暫定於11月20日開放，趕在感恩節假期前迎接滑雪客；Kirkwood Mountain Resort則預定12月4日開季。不過，滑雪場強調，實際開放時間仍取決於氣溫、天然降雪及造雪條件，日期可能因天氣調整。

太浩湖另一座大型滑雪場Palisades Tahoe也已將11月25日列為新雪季預定開放日。

對不少北加州居民而言，太浩湖是冬季滑雪度假的熱門目的地，從灣區開車前往約需三至四小時，因此每年滑雪場何時開門、雪量是否充足，都直接影響感恩節至年底的旅遊安排。

今年之所以格外受到滑雪族關注，關鍵在於逐漸增強的聖嬰現象。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）氣候預測中心7月指出，聖嬰現象已在過去一個月持續增強，預計今年內還會進一步發展，並延續至2027年初。

NOAA預測，今年10月至12月間，這次聖嬰現象有81%的機率達到「非常強」等級。因此，滑雪界已經開始出現「超級聖嬰」（Super El Niño）的期待，希望太浩湖及內華達山脈今年能迎來一個大雪季。

精華 FAQ

  • Heavenly、Northstar California、Kirkwood與Palisades Tahoe都已公布2026至2027雪季的預定開放日，其中前兩者同屬Vail Resorts旗下，顯示業者已提前為冬季客流做準備。

  • Heavenly與Northstar California暫定11月20日開放，Palisades Tahoe預定11月25日，Kirkwood則安排在12月4日。多數日期都落在感恩節前後，方便北加州旅客規畫冬季行程。

  • 因NOAA預測聖嬰現象持續增強，且10月至12月有81%機率達到非常強等級，市場期待形成「超級聖嬰」並帶來更豐沛降雪。不過實際開放仍要看氣溫、天然降雪與造雪條件。

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