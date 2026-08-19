國安部擬砍H-1B失業「60天寬限期」 衝擊移矽谷民家庭

美國國土安全部（DHS）近日提出一項可能影響H-1B等非移民 工作簽證持有人的政策調整，擬取消現行失業後的「60天寬限期」。如果這項寬限期最終被取消，H-1B員工遭遇裁員後，對於矽谷 大量移民家庭而言，這一變化可能產生連鎖影響。

根據目前公布的資訊，DHS於8月6日將名為「取消酌情60天寬限期」（Eliminating the Discretionary 60-day Grace Period）的提案提交至白宮資審查。由於正式規則尚未發布，目前尚無法確定最終政策是否會完全按照提案實施。

按照現行規定，包括H-1B簽證持有人在內的部分非移民工作簽證持有人，在工作終止後通常可獲得最長60天的酌情寬限期，用於尋找新的雇主、辦理身分轉換，或者安排離境。寬限期不能超過原有獲准停留期限，也並不意味著持有人可以無限期留在美國。

如果這項寬限期最終被取消，H-1B員工遭遇裁員後，尋找新工作的時間可能明顯縮短。對於矽谷大量依賴高技能移民勞動力的科技企業和移民家庭而言，這一變化可能產生連鎖影響。

矽谷約40%的居民出生於美國以外。灣區 科技產業長期吸引來自世界各地的工程師、研究人員及其他專業人才，其中不少人通過H-1B等工作簽證在當地長期生活。

與普通失業相比，持H-1B身分的員工如果失去工作，除了面臨收入中斷，還需要在移民身分期限內盡快找到新的擔保雇主或採取其他合法的身分安排。對於已經在灣區生活多年的家庭而言，工作變動可能進一步牽涉住房、子女教育以及配偶和子女的身分問題。

一名目前在灣區科技公司工作的華裔女工程師接受採訪時表示，自己已經在美國工作多年，但由於自己和伴侶都還沒有拿到永久居民身分，對未來仍然缺乏安全感。她說，自己所在的科技公司「 非常愛裁員」，她始終擔心某一天突然收到裁員通知。

「 我不是不想要孩子，而是會擔心，如果懷孕、生孩子以後突然被裁員怎麼辦？」她說。對普通員工而言，裁員首先意味著收入減少，但對於仍處於工作簽證階段的人來說，裁員還可能迅速變成身分問題。

由於DHS目前只是提交了提案，正式規則公布後，公眾尤其需要關注幾個關鍵問題，包括是否仍會保留其他形式的過渡期、H-4等家屬身分將受到怎樣的影響、已經發生或已經宣布的裁員是否適用新規，以及政策從公布到正式實施之間會留下多長時間。