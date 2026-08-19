史丹福大學外國捐款 司法部預告嚴審

繼哈佛大學和哥倫比亞大學之後，史丹福大學成為聯邦司法部最新調查對象。（美聯社）

一位高級官員透露，史丹福大學 正因其接受外國捐款以及其國際學生招生作法，面臨司法部 力度愈來愈大的審查。

司法部民權司助理部長迪隆（Harmeet Dhillon）17日在接受彭博社採訪時表示，司法部準備對史丹福大學的外國捐款政策做更進一步的審查。今年3月，司法部已先對史丹福大學醫學院的招生作法展開了調查。

川普政府一直以來不斷強烈抨擊包括哈佛大學 和哥倫比亞大學在內的美國頂尖大學，指控他們的招生方式有反猶太主義和歧視成分。彭博社指出，到目前為止，史丹福大學還未受到川普政府以相同程度的方式進行審查。

但是，迪隆在接受採訪時表示，史丹福大學之所以尚未接受嚴格審查，並非因為他們「品德優秀」，而是因為她還在擴充人手。

根據聯邦教育部的數據，史丹福大學從「受關注國家」獲得的外國捐款在美國大學中排名第四高。

迪隆對大學教授的研究經費，以及其處理可能涉及國家安全敏感資料的實驗室經費來源感到擔心。她說：「我認為，美國哪些頂尖大學擁有大量來自外國的資金顯而易見。史丹福正是一所擁有大量來自亞洲的外國學生和外國資金的大學。」

面對司法部的說法，史丹福大學發出聲明表示，該校對所有慈善捐贈和研究贊助均會進行嚴格的盡職調查，尤其是國際捐贈來源，會對來自受關注國家的捐贈進行更嚴格的審查。史丹福大學表示，他們的審查措施包括對捐贈方進行篩選、評估他們與外國政府的關係，以及評估研究安全性等等。

史丹福大學表示，如果資金來源有法律或道德上的顧慮，他們保留拒絕捐贈的權利，無論是來自國內還是國外。

今年6月，迪隆對哈佛大學展開調查，懷疑其助學金決策可能受到外國勢力影響。迪隆稱，她計畫就類似問題對更多大學展開調查。

據了解，哈佛大學目前仍與川普政府就撥款凍結問題進行訴訟中，司法部也持續對哈佛大學提起訴訟和進行調查。