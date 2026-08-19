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史丹福大學外國捐款 司法部預告嚴審

編譯廖宜怡／綜合報導
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繼哈佛大學和哥倫比亞大學之後，史丹福大學成為聯邦司法部最新調查對象。（美聯社）
繼哈佛大學和哥倫比亞大學之後，史丹福大學成為聯邦司法部最新調查對象。（美聯社）

一位高級官員透露，史丹福大學正因其接受外國捐款以及其國際學生招生作法，面臨司法部力度愈來愈大的審查。

司法部民權司助理部長迪隆（Harmeet Dhillon）17日在接受彭博社採訪時表示，司法部準備對史丹福大學的外國捐款政策做更進一步的審查。今年3月，司法部已先對史丹福大學醫學院的招生作法展開了調查。

川普政府一直以來不斷強烈抨擊包括哈佛大學和哥倫比亞大學在內的美國頂尖大學，指控他們的招生方式有反猶太主義和歧視成分。彭博社指出，到目前為止，史丹福大學還未受到川普政府以相同程度的方式進行審查。

但是，迪隆在接受採訪時表示，史丹福大學之所以尚未接受嚴格審查，並非因為他們「品德優秀」，而是因為她還在擴充人手。

根據聯邦教育部的數據，史丹福大學從「受關注國家」獲得的外國捐款在美國大學中排名第四高。

迪隆對大學教授的研究經費，以及其處理可能涉及國家安全敏感資料的實驗室經費來源感到擔心。她說：「我認為，美國哪些頂尖大學擁有大量來自外國的資金顯而易見。史丹福正是一所擁有大量來自亞洲的外國學生和外國資金的大學。」

面對司法部的說法，史丹福大學發出聲明表示，該校對所有慈善捐贈和研究贊助均會進行嚴格的盡職調查，尤其是國際捐贈來源，會對來自受關注國家的捐贈進行更嚴格的審查。史丹福大學表示，他們的審查措施包括對捐贈方進行篩選、評估他們與外國政府的關係，以及評估研究安全性等等。

史丹福大學表示，如果資金來源有法律或道德上的顧慮，他們保留拒絕捐贈的權利，無論是來自國內還是國外。

今年6月，迪隆對哈佛大學展開調查，懷疑其助學金決策可能受到外國勢力影響。迪隆稱，她計畫就類似問題對更多大學展開調查。

據了解，哈佛大學目前仍與川普政府就撥款凍結問題進行訴訟中，司法部也持續對哈佛大學提起訴訟和進行調查。

精華 FAQ

  • 司法部主要關切史丹福接受外國捐款的來源、國際學生招生作法，以及可能涉及國家安全敏感資料的研究經費，認為需要更深入檢視其風險。

  • 史丹福表示，所有慈善捐贈與研究贊助都會先做嚴格盡職調查，對受關注國家的捐贈會加強審查，並會篩選捐贈方、評估其與外國政府關係。

  • 司法部助理部長迪隆先前已對哈佛助學金決策可能受外國勢力影響展開調查，並表示未來還會針對更多大學的類似問題持續追查。

史丹福大學 司法部 哈佛大學

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