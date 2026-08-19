Meta世紀大審屋崙展開 家長：孩子死於圈套 Meta：已開發保護工具

屋崙聯邦法院外，倡導者舉著一條橫幅，上面列著數百年輕人的名字，她們稱這些年輕人因社交媒體而喪生。（美聯社）

對臉書母公司「元宇宙平台」（Meta ）涉嫌導致青少年喪命的多州聯合訴訟，18日在屋崙 聯邦法院展開審理，這是多方矚目的世紀大審。

周二在屋崙一場可能具有變革意義的聯邦審判的開庭陳述中，加州指控Meta公司研究「青少年大腦的脆弱性」，誘使兒童沉迷於Facebook和Instagram，然後掩蓋其造成的危害。Meta公司則反駁稱，該公司已意識到社群媒體的風險，研究了用戶安全問題，並開發了旨在保護青少年的工具。

29州聯盟控使兒童上癮

加州、科羅拉多州、肯塔基州 和新澤西州牽頭一個由29個州組成的聯盟，指控Meta公司設計Facebook和Instagram旨在使兒童上癮，並在未經父母同意的情況下收集兒童數據，涉嫌違反聯邦法律。 Meta公司理論上面臨高達1.4兆美元的罰款。但專家表示，即使受到衝擊，損失也可能較小–最高不超過數千億美元–但限制旨在讓年輕用戶不斷滑動螢幕的功能的禁令，可能會造成更大的損害。

本案的陪審團僅提供諮詢意見，其裁決不具約束力。美國地方法院法官Yvonne Gonzalez Rogers將做出最終裁決。

加州檢察長邦塔之前在多州聯合訴訟記者會上說明。(美聯社)

聖荷西信使報報導，辛克斯 (Victoria Hinks) 18日和另外六名母親站在屋崙的聯邦法院外，對擁有社交媒體巨頭 Meta公司進行譴責，因為該公司正在接受一場全國關注的案件的審判，這可能會對這家價值連城的公司產生深遠的影響，並帶來財務上的重大危機。

這些婦女回憶起她們的孩子在據稱沉迷於該公司的應用程式及其精心打磨的演算法後如何自殺或吸毒過量而死亡。悲痛欲絕的母親們譴責︰「孩子是死於Meta設計的圈套。」

在這些母親身後，還站著許多位家長，他們每人舉著一條手寫的橫幅，上面列著近400名因沉迷社交媒體而喪命的兒童和青少年的名字。「孩子的死並非意外–而是人為設計的，」辛克斯在法院外的新聞發布會上說。

「Meta公司的工程師們設計了一種演算法，它精準地知道如何向一個正在苦苦掙扎的16歲女孩推送內容，讓她不斷刷屏，以及這些內容會對她造成怎樣的影響。他們明知如此，卻依然這麼做。這就是為什麼這場審判如此重要。」

倡議者喊Meta承擔責任

這些母親和其他倡議者表示，這次審判提供了一個契機，可以進一步推進今年稍早新墨西哥州和洛杉磯的法院判決。這些判決迫使該公司為其產品對兒童造成的傷害支付數以億元美元計的賠償金。

「大型科技公司就是新的大型菸草公司–它們瞄準兒童，讓他們過早上癮。今天，我們正見證一個歷史性的時刻–就像1990年代的大型煙草公司一樣，這些公司終於要承擔責任了。」

Meta公司的代理律師保羅·W·施密特抵達位於屋崙的美國聯邦法院。 （美聯社）