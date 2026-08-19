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加州最塞通勤路 麥克阿瑟迷宮擁堵 通勤者願花3220元避開

編譯組／綜合報導
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加州最令人沮喪的通勤路線位於灣區；受訪的開車上班族願意犧牲數千美元來避免它。(美...
加州最令人沮喪的通勤路線位於灣區；受訪的開車上班族願意犧牲數千美元來避免它。(美聯社)

聖荷西信使報（Mercury News）報導，一家簡歷公司調查的員工表示，為了避開向西行駛的麥克阿瑟迷宮(MacArthur Maze)和海灣大橋（Bay Bridge），他們願意放棄的薪資金額，比調查中涉及的加州其他任何通勤路線都要高。

Resume.io於7月開展了一項針對3017名員工的全國性在線調查，要求通勤者估算為了避免日常交通擁堵而願意支付的具體金額（不包括他們原本的通勤開支）。位於海灣大橋東端附近、連接80號、580號和880號州際公路的麥克阿瑟迷宮，以3220美元的金額位居榜首。

在加州的路線中，排名第二的是洛杉磯（Los Angeles）的101號美國國道（US-101），即好萊塢高速公路（Hollywood Freeway），金額為3112美元。這條路線連接聖費南度谷（San Fernando Valley）、好萊塢和洛杉磯市中心。排名第三的是穿過洛杉磯Sepulveda Pass的405號州際公路，金額為3004美元，該路段橫跨聖費南度谷和洛杉磯西區。

這項全國性調查還發現，46%的受訪者曾因通勤時間過長或路途艱辛而拒絕一份工作；三分之一的受訪者將壓力或焦慮視為通勤的最大代價。

精華 FAQ

  • 位於海灣大橋東端、連接80號、580號與880號州際公路的麥克阿瑟迷宮居首，受訪者願意放棄3220美元來避開日常塞車。

  • 排名第二的是洛杉磯的US-101，也就是好萊塢高速公路，金額為3112美元；第三是穿越Sepulveda Pass的405號州際公路，金額為3004美元。

  • 調查指出，46%的受訪者曾因通勤時間過長或路途艱辛而拒絕工作，另有三分之一的人把壓力或焦慮視為通勤最大的代價。

加州 洛杉磯 聖荷西

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