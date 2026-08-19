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ChatGPT推「青少年版」OpenAI：強化安全防護

編譯林思牧／綜合報導
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OpenAI網站18日發布推出青少年版ChatGPT的消息。(OpenAI官網)
OpenAI網站18日發布推出青少年版ChatGPT的消息。(OpenAI官網)

OpenAI於18日推出青少年版的ChatGPT ，承諾這是更適合該年齡層的聊天機器人版本。

美聯社報導，OpenAI周二發布了專為青少年設計的ChatGPT版本–這是第一代伴隨人工智慧成長的青少年，他們已經開始使用ChatGPT來完成學校作業、解答日常生活問題，甚至進行社交互動。

總部位於舊金山的OpenAI表示，ChatGPT青少年版專為13至17歲的青少年量身打造，並加強了安全防護措施，包括限制涉及自殺、自殘以及浪漫或性暗示等內容的聊天。它還提供作業和學習輔助，旨在幫助學生真正理解並掌握知識，而不是機械式地回答問題或完成作文。

OpenAI表示，其理念是引導青少年在適合他們年齡的環境中健康地使用AI。「我們必須確保我們以恰當的方式與他們交流，既不能居高臨下地對待他們，也不能把他們當成小孩子，同時我們也要確保他們不會接觸到不應該接觸的內容。」OpenAI全球政策副總裁奧里利（Ann O’Leary）說道。

兒童權益倡導組織Fairplay的人工智慧與隱私副總法律顧問布法德（Brendan Bouffard）表示，這些保障措施的有效性仍有待觀察。他指出，目前尚不清楚OpenAI的舉措是否足以解決年輕用戶對聊天機器人的強迫性使用和情感依賴問題。

「這類聲明可以被視為朝著正確方向邁出的一步，」他說，「但我同時也要提醒家長，不要因為這些聲明而產生虛假的安全感。」家長、教育工作者和兒童發展專家紛紛對兒童使用AI聊天機器人發出警告，認為這些機器人助長了學業作弊甚至自殺行為。

雖然成年人也可能因將AI擬人化而與其建立不健康的關係，但青少年的大腦尚未完全發育成熟，因此他們尤其容易受到影響。去年，一個監督機構的研究發現，ChatGPT會教唆13歲的青少年如何酗酒吸毒，指導他們如何掩蓋飲食失調，甚至在被要求時幫他們寫一封令人心碎的遺書。

在與假扮成脆弱青少年的研究人員互動時，ChatGPT通常會警告他們不要從事危險活動，但隨後卻會提供令人震驚的、個人化的吸毒、低卡路里飲食或自殘計畫。

根據Common Sense Media（一個研究和倡導合理使用數位媒體的組織）2025年的一項研究，在美國，超過70%的青少年正在尋求AI聊天機器人的陪伴，其中的一半經常使用AI夥伴。

精華 FAQ

  • 這個版本專為13至17歲青少年設計，目的是讓正在接觸AI的年輕使用者能在更符合年齡的環境中使用聊天機器人，同時降低接觸不適當內容的風險。

  • OpenAI強化了內容過濾，限制涉及自殺、自殘，以及浪漫或性暗示等對青少年不適宜的對話，並提供作業與學習輔助，希望引導學生理解知識而非直接代寫答案。

  • 兒少倡議與專家認為，雖然這是正向一步，但仍不清楚是否足以解決青少年對聊天機器人的強迫性使用、情感依賴，以及在實際情境中是否真能避免危險內容。

OpenAI ChatGPT 舊金山

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