我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

槍殺妻子死囚18日伏法 佛州今年第13次執行死刑

菲律賓校園槍擊2死9傷 學生帶2把槍進校 還全程拍攝

法拉利「定製款」首款純電動車4000萬拍出 史上最高拍賣價

聖荷西訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
法拉利首款純電動車Luce在蒙特瑞拍賣會上以創紀錄的4000萬美元成交。(路透)
法拉利首款純電動車Luce在蒙特瑞拍賣會上以創紀錄的4000萬美元成交。(路透)

法拉利首款純電動車不顧外界批評，以4000萬美元的價格售出，成為拍賣史上成交價最高的新車。

聖荷西信使報引述彭博新聞(Bloomberg)報導，法拉利在聲明中表示，在加州蒙特瑞汽車周期間，蘇富比慈善拍賣會上售出的這款名為Luce的「定製版」汽車打破了去年創下的紀錄。去年，法拉利訂製版Daytona SP3以2600萬美元的價格成交。

法拉利在今年5月發布了Luce，售價55萬歐元（約63萬6356美元），但此舉引發了廣泛批評，並導致該公司股價下跌。這款車標誌著法拉利與傳統燃油跑車的決裂。

「定製版」汽車是指根據買家的具體要求量身打造的獨一無二的車型。

在蒙特瑞拍賣的這輛名為「零號底盤」（Chassis Zero）的汽車是法拉利Luce計畫的首款量產底盤。這款車擁有超過1000匹馬力的強勁動力，並配備四個車門。它採用炫彩塗裝，會根據角度和光線的變化在綠色和紫色之間變換。

該車型由LoveFrom工作室設計，該工作室由蘋果前首席設計師艾維（Jony Ive）創立，艾維是iPhone和iMac背後的關鍵人物。

汽車網站Motor1.com證實買家為韋特海姆（Herbie Wertheim），這位佛羅里達州的億萬富翁發明家、投資人和慈善家以早期投資蘋果等公司而聞名。

此次出售所得的4000萬美元將全部用於法拉利基金會的教育計畫。

法拉利執行長貝維尼亞（Benedetto Vigna）在5月表示，這款車型已收到來自新舊客戶的訂單。他當時說：「法拉利Luce與你在其他廠商那裡看到的電動車完全不同。你必須親眼所見、親身駕駛才能明白，它絕非抄襲–無論是內飾、外觀還是性能。」

法拉利上月底上調了全年業績預期，原因是市場對F80等限量版車型以及更高端的Purosangue四座跑車的需求推動了第二季度業績的增長。

精華 FAQ

  • 這輛名為Luce的定製版車款在加州蒙特瑞汽車週期間拍出4000萬美元，成為拍賣史上成交價最高的新車，也遠超去年Daytona SP3的2600萬美元紀錄。

  • 該車是法拉利Luce計畫的首款量產底盤，擁有超過1000匹馬力、4個車門，並採用會隨角度與光線變色的綠紫炫彩塗裝，由LoveFrom工作室操刀設計。

  • 買家為佛羅里達州億萬富翁赫伯里·韋特海姆，他以投資與發明聞名。此次拍賣所得的4000萬美元將全部捐給法拉利基金會，用於推動教育計畫。

加州

上一則

Omega-3豐富 專家大力推薦這幾款魚罐頭

下一則

聖塔克魯茲少年救生員英勇救人 獲川普表揚

延伸閱讀

全球僅25輛 梁朝偉在香港開罕見保時捷 攝影師意外捕捉

全球僅25輛 梁朝偉在香港開罕見保時捷 攝影師意外捕捉
加州電動車市場 二手火熱、新車量縮

加州電動車市場 二手火熱、新車量縮
加州新電動車購車補助 13車廠響應

加州新電動車購車補助 13車廠響應
特斯拉購車補助額度5天就用光 這些大廠車系將補位

特斯拉購車補助額度5天就用光 這些大廠車系將補位
足球／C羅炫富「我的玩具」法拉利、McLaren停滿夢幻車庫

足球／C羅炫富「我的玩具」法拉利、McLaren停滿夢幻車庫

熱門新聞

矽谷畢業生一職難求，資深工程師下沉搶職缺，專家籲用AI「自己創造工作。」（記者李怡╱攝影）

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

2026-08-11 21:11
Trader Joe's經典海軍藍帆布袋近期回歸灣區門市，現場貨量充足不再一袋難求；店內同時也有多款大型保冷袋上架。（記者王湘涵╱攝影）

怕買不到就更想買？Trader Joe's經典「海軍藍」帆布袋回歸

2026-08-12 20:33
中秋還沒到 Costco先有過節味，月餅鳳梨酥搶先上架。（記者李怡╱攝影）

中秋還沒到Costco先有過節味 月餅鳳梨酥搶先上架

2026-08-13 21:24
麥當勞預告Hello Kitty與哥吉拉聯名。（麥當勞官方Ins）

麥當勞預告Hello Kitty與哥吉拉跨界聯名

2026-08-10 20:23
中國將於9月15日起施行新版「國務院關於出境入境管理的規定」。部分南加華人認為，新規不僅讓持美國綠卡的華人感受到壓力，甚至部分已入美國籍的華人，也擔心日後前往中國可能受影響。圖為示意圖。（記者啟鉻╱攝影）

中國出入境新規 加州華人擔心「返中後被限制出境」

2026-08-10 02:18
穆巴伊2日被通報失蹤後，搜救隊原訂隔日清晨展開搜索；加州公路巡警直升機也自蘋果谷（Apple Valley）前往協助空中偵察及運輸。（印宇郡搜救隊提供）

香港出生聖塔芭芭拉博士生 獨攀山區 墜崖身亡

2026-08-16 18:22

超人氣

更多 >
華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉

華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉
無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招

無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招
妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」

妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」
微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫

微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫
伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事

伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事