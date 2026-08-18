Meta兒童安全訴訟 屋崙聯邦法院開審 最高可罰1.4兆美元
灣區網際網路與科技巨頭Meta本周面臨一場可能對公司未來營運產生重大影響的法律戰。加州、科羅拉多州、肯塔基州和新澤西州等四州對Meta提起的兒童安全訴訟，18日在屋崙聯邦法院正式進入審判階段。
各州指控Meta明知其旗下Facebook和Instagram可能對未成年人造成傷害，仍透過平台設計提高兒童及青少年使用和依賴程度，並涉嫌在未經家長同意下收集13歲以下兒童資料。
這起訴訟最受矚目的部分，是各州提出的潛在賠償規模。根據Nbc Bay Area的報導，各州依據相關州法及聯邦法提出的處罰要求，理論上最高可能達到1.4兆美元，此外還可能要求Meta改變Facebook、Instagram的部分產品設計與營運方式。
不過，法律專家普遍認為，Meta最終被判支付1.4兆美元的可能性極低。如此高額的判決將可能直接使Meta陷入破產，甚至讓州政府取得公司的實際控制權，因此實務上極不可能出現。
Meta全面否認指控
Meta則全面否認各州指控。公司表示，庭審證據將證明Meta一直致力於改善年輕使用者的安全，公司過去也與家長、專家及執法部門合作，並進行相關研究。
這場官司的核心之一，是Meta是否透過產品設計刻意提高未成年人的使用黏著度。各州在訴訟中指稱，Meta利用具有高度吸引力的科技「吸引、留住，最終讓兒童及青少年深陷其中」，並認為公司的主要動機是追求利潤。
除了巨額賠償，這起案件另一項重大影響，是法院是否可能要求Meta改變Facebook及Instagram的產品設計。Meta近年已推出多項未成年人保護措施。2024年，Instagram推出「青少年帳戶」，預設為私人帳戶，並限制訊息及部分內容，同時增加家長監控功能。Meta也使用人工智慧技術判斷使用者是否可能未滿13歲，以及青少年是否透過虛報年齡進入成人帳戶。
或成重要法律先例
不過，屋崙案件的法律性質更為廣泛，因為原告不是個別使用者，而是各州政府，並涉及兒童隱私、虛假廣告及不公平競爭等多項法律。目前，陪審團也開始面對一個更大的問題：社群平臺究竟應該為青少年日益嚴重的心理健康問題承擔多少責任。
這場審判的結果，不僅可能決定Meta是否面臨巨額財務處罰，也可能成為美國政府未來如何監管大型社群平台、以及科技公司應對未成年人安全責任的重要法律先例。
這起訴訟由加州、科羅拉多州、肯塔基州和新澤西州等4州共同提起，並已在屋崙聯邦法院正式進入審判階段，核心爭議集中在未成年人保護與平台設計責任。 各州指控Meta明知Facebook與Instagram可能傷害未成年人，仍透過設計提高兒少使用與依賴程度，並涉嫌在未經家長同意下蒐集13歲以下兒童資料。 因原告是州政府而非個別用戶，案件涵蓋兒童隱私、虛假廣告與不公平競爭等議題，法院結果可能成為未來監管大型社群平台與要求科技公司承擔未成年安全責任的重要先例。
精華 FAQ
這起訴訟由加州、科羅拉多州、肯塔基州和新澤西州等4州共同提起，並已在屋崙聯邦法院正式進入審判階段，核心爭議集中在未成年人保護與平台設計責任。
各州指控Meta明知Facebook與Instagram可能傷害未成年人，仍透過設計提高兒少使用與依賴程度，並涉嫌在未經家長同意下蒐集13歲以下兒童資料。
因原告是州政府而非個別用戶，案件涵蓋兒童隱私、虛假廣告與不公平競爭等議題，法院結果可能成為未來監管大型社群平台與要求科技公司承擔未成年安全責任的重要先例。
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