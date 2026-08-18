Meta兒童安全訴訟 屋崙聯邦法院開審 最高可罰1.4兆美元

Meta面臨的兒童安全訴訟案，18日在屋崙聯邦法院開庭審理。（Google Maps）

灣區網際網路與科技巨頭Meta 本周面臨一場可能對公司未來營運產生重大影響的法律戰。加州 、科羅拉多州、肯塔基州和新澤西州等四州對Meta提起的兒童安全訴訟，18日在屋崙 聯邦法院正式進入審判階段。

各州指控Meta明知其旗下Facebook和Instagram可能對未成年人造成傷害，仍透過平台設計提高兒童及青少年使用和依賴程度，並涉嫌在未經家長同意下收集13歲以下兒童資料。

這起訴訟最受矚目的部分，是各州提出的潛在賠償規模。根據Nbc Bay Area的報導，各州依據相關州法及聯邦法提出的處罰要求，理論上最高可能達到1.4兆美元，此外還可能要求Meta改變Facebook、Instagram的部分產品設計與營運方式。

不過，法律專家普遍認為，Meta最終被判支付1.4兆美元的可能性極低。如此高額的判決將可能直接使Meta陷入破產，甚至讓州政府取得公司的實際控制權，因此實務上極不可能出現。

Meta全面否認指控

Meta則全面否認各州指控。公司表示，庭審證據將證明Meta一直致力於改善年輕使用者的安全，公司過去也與家長、專家及執法部門合作，並進行相關研究。

這場官司的核心之一，是Meta是否透過產品設計刻意提高未成年人的使用黏著度。各州在訴訟中指稱，Meta利用具有高度吸引力的科技「吸引、留住，最終讓兒童及青少年深陷其中」，並認為公司的主要動機是追求利潤。

除了巨額賠償，這起案件另一項重大影響，是法院是否可能要求Meta改變Facebook及Instagram的產品設計。Meta近年已推出多項未成年人保護措施。2024年，Instagram推出「青少年帳戶」，預設為私人帳戶，並限制訊息及部分內容，同時增加家長監控功能。Meta也使用人工智慧技術判斷使用者是否可能未滿13歲，以及青少年是否透過虛報年齡進入成人帳戶。

或成重要法律先例

不過，屋崙案件的法律性質更為廣泛，因為原告不是個別使用者，而是各州政府，並涉及兒童隱私、虛假廣告及不公平競爭等多項法律。目前，陪審團也開始面對一個更大的問題：社群平臺究竟應該為青少年日益嚴重的心理健康問題承擔多少責任。

這場審判的結果，不僅可能決定Meta是否面臨巨額財務處罰，也可能成為美國政府未來如何監管大型社群平台、以及科技公司應對未成年人安全責任的重要法律先例。