我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

槍殺妻子死囚18日伏法 佛州今年第13次執行死刑

菲律賓校園槍擊2死9傷 學生帶2把槍進校 還全程拍攝

灣區「菲裔之都」德利市 10年少近4000菲人

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
長期被視為灣區乃至全美「菲律賓裔之都」的德利市（Daly City），近年菲裔人...
長期被視為灣區乃至全美「菲律賓裔之都」的德利市（Daly City），近年菲裔人口持續減少。（德利市市府官網）

長期被視為灣區乃至全美「菲律賓裔之都」的德利市（Daly City），近年菲裔人口持續下降。根據人口統計資料，與2015至2019年相比，2020至2024年間德利市菲裔人口減少約11%，流失近4000人，降幅明顯高於同期全市約4%的人口減幅。

德利市人口約10萬，多年來擁有全美城市中數一數二的菲裔人口比率，菲律賓超市、餐廳及社區組織密集。不過，擁有全部或部分菲律賓血統的居民比率，已由約34%下降至32%。住房成本高漲，被認為是人口外流的主要原因之一。

舊金山紀事報報導，居民Maria Iroma一家2002年搬到德利市時，兩房公寓月租為1250元，如今已漲至3600元。她在舊金山醫院擔任病患照護助理，薪資漲幅跟不上房租，只能眼看不少同事搬往康柯德（Concord）、赫克力斯（Hercules）等較便宜城市。

房價同樣造成壓力。2024年德利市住宅典型價值約110萬元。相比之下，菲裔人口快速增加的瓦卡維爾(Vacaville)，同年典型房價約62萬元，2019年至2024年間菲裔人口更增加近75%。當地房地產業者表示，2015年德利市四房住宅通常售價約60萬至90萬元，如今價格幾乎翻倍。

歷史學者指出，1965年美國移民法改革後，大量菲律賓家庭及白領移民來到灣區。到了1970年代，德利市因鄰近舊金山工作中心、房價相對可負擔，加上大量獨立屋，逐漸成為菲裔家庭重要聚居地。

部分老一代屋主則選擇出售多年升值的房產，以協助子女到較便宜地區置業，或退休返回菲律賓；另一方面，新移民往往難以負擔德利市的房價。疫情期間，菲裔高度集中的餐旅及服務業也受到裁員衝擊，加劇人口外移。

德利市議員馬那羅(Juslyn Manalo)表示，市府正嘗試增加可負擔住宅，她也支持讓現有德利市居民在部分可負擔住宅申請中獲得優先權，希望讓有意留下的家庭仍有機會繼續生活在當地。

儘管人口下降，德利市對許多菲裔居民而言仍具有特殊文化意義。有居民即使已搬往其他城市，仍會返回德利市購物、聚會或參與菲律賓文化活動。對灣區不少菲裔家庭而言，德利市依然是重要的社區與文化中心。

長期被視為灣區乃至全美「菲律賓裔之都」的德利市（Daly City），近年菲裔人...
長期被視為灣區乃至全美「菲律賓裔之都」的德利市（Daly City），近年菲裔人口持續減少。（德利市市府官網）

精華 FAQ

  • 根據人口統計，2020至2024年間德利市菲裔人口較2015至2019年減少約11%，約流失近4000人，降幅高於全市約4%的整體人口減幅，顯示外移壓力明顯。

  • 主要原因包括住房成本大幅上升、房價與房租遠超薪資成長，以及疫情對餐旅和服務業的裁員衝擊。部分老屋主也選擇賣房，移往較便宜地區或返菲退休。

  • 市議員馬那羅表示，市府正嘗試增加可負擔住宅，並支持讓現有德利市居民在部分可負擔住宅申請中獲得優先權，希望留住原有家庭與社區成員。

舊金山 灣區 房價

上一則

矽谷國際發明展 台「敏偵探GO」奪青少年唯一首獎

下一則

徐安、Tom Chan離開SFUSD 又在同校任教

延伸閱讀

最新報告：居民搬離灣區 購屋機率大增

最新報告：居民搬離灣區 購屋機率大增
灣區房租一路飆升 高薪華人也吃不消

灣區房租一路飆升 高薪華人也吃不消
舊金山當前房價 比金融危機時高逾100萬

舊金山當前房價 比金融危機時高逾100萬
房源增加 南加租金創近4年新低 華人區獨立屋數月才租出

房源增加 南加租金創近4年新低 華人區獨立屋數月才租出
移民執法收緊 ACoM：衝擊小鎮 缺工、學校、經濟受影響

移民執法收緊 ACoM：衝擊小鎮 缺工、學校、經濟受影響

熱門新聞

矽谷畢業生一職難求，資深工程師下沉搶職缺，專家籲用AI「自己創造工作。」（記者李怡╱攝影）

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

2026-08-11 21:11
Trader Joe's經典海軍藍帆布袋近期回歸灣區門市，現場貨量充足不再一袋難求；店內同時也有多款大型保冷袋上架。（記者王湘涵╱攝影）

怕買不到就更想買？Trader Joe's經典「海軍藍」帆布袋回歸

2026-08-12 20:33
中秋還沒到 Costco先有過節味，月餅鳳梨酥搶先上架。（記者李怡╱攝影）

中秋還沒到Costco先有過節味 月餅鳳梨酥搶先上架

2026-08-13 21:24
麥當勞預告Hello Kitty與哥吉拉聯名。（麥當勞官方Ins）

麥當勞預告Hello Kitty與哥吉拉跨界聯名

2026-08-10 20:23
中國將於9月15日起施行新版「國務院關於出境入境管理的規定」。部分南加華人認為，新規不僅讓持美國綠卡的華人感受到壓力，甚至部分已入美國籍的華人，也擔心日後前往中國可能受影響。圖為示意圖。（記者啟鉻╱攝影）

中國出入境新規 加州華人擔心「返中後被限制出境」

2026-08-10 02:18
穆巴伊2日被通報失蹤後，搜救隊原訂隔日清晨展開搜索；加州公路巡警直升機也自蘋果谷（Apple Valley）前往協助空中偵察及運輸。（印宇郡搜救隊提供）

香港出生聖塔芭芭拉博士生 獨攀山區 墜崖身亡

2026-08-16 18:22

超人氣

更多 >
華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉

華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉
無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招

無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招
妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」

妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」
微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫

微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫
伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事

伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事