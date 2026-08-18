灣區「菲裔之都」德利市 10年少近4000菲人

長期被視為灣區乃至全美「菲律賓裔之都」的德利市（Daly City），近年菲裔人口持續減少。（德利市市府官網）

長期被視為灣區 乃至全美「菲律賓裔之都」的德利市（Daly City），近年菲裔人口持續下降。根據人口統計資料，與2015至2019年相比，2020至2024年間德利市菲裔人口減少約11%，流失近4000人，降幅明顯高於同期全市約4%的人口減幅。

德利市人口約10萬，多年來擁有全美城市中數一數二的菲裔人口比率，菲律賓超市、餐廳及社區組織密集。不過，擁有全部或部分菲律賓血統的居民比率，已由約34%下降至32%。住房成本高漲，被認為是人口外流的主要原因之一。

舊金山 紀事報報導，居民Maria Iroma一家2002年搬到德利市時，兩房公寓月租為1250元，如今已漲至3600元。她在舊金山醫院擔任病患照護助理，薪資漲幅跟不上房租，只能眼看不少同事搬往康柯德（Concord）、赫克力斯（Hercules）等較便宜城市。

房價 同樣造成壓力。2024年德利市住宅典型價值約110萬元。相比之下，菲裔人口快速增加的瓦卡維爾(Vacaville)，同年典型房價約62萬元，2019年至2024年間菲裔人口更增加近75%。當地房地產業者表示，2015年德利市四房住宅通常售價約60萬至90萬元，如今價格幾乎翻倍。

歷史學者指出，1965年美國移民法改革後，大量菲律賓家庭及白領移民來到灣區。到了1970年代，德利市因鄰近舊金山工作中心、房價相對可負擔，加上大量獨立屋，逐漸成為菲裔家庭重要聚居地。

部分老一代屋主則選擇出售多年升值的房產，以協助子女到較便宜地區置業，或退休返回菲律賓；另一方面，新移民往往難以負擔德利市的房價。疫情期間，菲裔高度集中的餐旅及服務業也受到裁員衝擊，加劇人口外移。

德利市議員馬那羅(Juslyn Manalo)表示，市府正嘗試增加可負擔住宅，她也支持讓現有德利市居民在部分可負擔住宅申請中獲得優先權，希望讓有意留下的家庭仍有機會繼續生活在當地。

儘管人口下降，德利市對許多菲裔居民而言仍具有特殊文化意義。有居民即使已搬往其他城市，仍會返回德利市購物、聚會或參與菲律賓文化活動。對灣區不少菲裔家庭而言，德利市依然是重要的社區與文化中心。

長期被視為灣區乃至全美「菲律賓裔之都」的德利市（Daly City），近年菲裔人口持續減少。（德利市市府官網）