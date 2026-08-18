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聖塔克魯茲少年救生員英勇救人 獲川普表揚

編譯廖宜怡／綜合報導
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川普在白宮接見英勇救人的聖塔克魯茲少年救生員威廉斯（左）和獲救男童拉伊（右）。（...
川普在白宮接見英勇救人的聖塔克魯茲少年救生員威廉斯（左）和獲救男童拉伊（右）。（美聯社）

川普總統17日在白宮接見了在加州海灘英勇救人的少年救生員和獲救的男童，稱兩人都是英雄。

美聯社報導，川普17日在白宮橢圓形辦公室對16歲的加州救生員威廉斯（Ryder Williams）和獲救的10歲男童拉伊（Nathaniel Rai）表示，他們的事蹟讓人驚嘆，大家都有目共睹。川普指的是一段7月底在加州聖塔克魯茲（Santa Cruz）海灘拍攝到、並在網路上瘋傳的救援影片，這段影片已在全球獲得數百萬次觀看。

川普說：「當我第一次看到這段影片時，我立刻說：『倒回去，我想再看一遍。』親眼目睹這一切真是太不可思議。我過去也見過救援行動，但從未見過如此驚人的畫面。」

在會面中，川普與威廉斯和拉伊在橢圓形辦公室並肩而坐，他告訴他們，他對他們7月底在聖塔克魯茲海灘遇難時展現出的冷靜與勇氣感到佩服。男孩們的家人和參與救援的另一名救生員柏南（Aaron Bohnen）也一同出席了這場相聚活動。

川普稱讚威廉斯是「真英雄」。川普表示，如果是他，他不知道自己能否做到威廉斯做的事。他開玩笑告訴拉伊：「你很幸運，還好那天的救生員不是我。」

被問到救人的那一刻，威廉斯將功勞歸於那些訓練他如何迅速作出反應的人。

穿著別有加州州立公園救生員臂章的黑色制服的威廉斯說：「在危險時刻，我們總是依靠在訓練中學到的東西。我當下真的只想著如何才能盡快將這個孩子救上岸。」

威廉斯表示，未來他希望接受培訓成為一名急救護理人員和一名消防員。

在川普描述救援過程時，坐在父親和妹妹身旁的拉伊不斷點頭。

川普表示，拉伊面對緊急情況的表現值得尊敬。川普說：「考慮到當時的危險，納沙尼爾（拉伊）的反應非常冷靜。」

川普還邀請一行人參觀白宮的林肯臥室（Lincoln Bedroom）。當威廉斯提到他想成為消防員時，川普表示，威廉斯或許能提供他「一些好建議」。

獲救男童拉伊被川普稱讚遇難反應冷靜。（美聯社）
獲救男童拉伊被川普稱讚遇難反應冷靜。（美聯社）

被川普稱為真英雄的威廉斯表示，未來希望成為一名消防員。（美聯社）
被川普稱為真英雄的威廉斯表示，未來希望成為一名消防員。（美聯社）

精華 FAQ

  • 川普在白宮橢圓形辦公室接見16歲救生員威廉斯、獲救的10歲男童拉伊，以及兩人的家人和參與救援的另一名救生員柏南，並當場稱讚他們都是英雄。

  • 因為7月底拍攝到的救援影片在網路上瘋傳，全球累積數百萬次觀看，畫面呈現少年救生員迅速救起遇險男童的過程，讓外界對其勇氣與專業印象深刻。

  • 威廉斯表示，當下能快速反應是依靠訓練中學到的知識，自己只想盡快把孩子救上岸；他也說未來希望接受培訓，成為急救護理人員與消防員。

川普 克魯茲 加州

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