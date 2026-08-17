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金山市花「大麗花」100周年 金門公園千朵爭艷

記者王子涵／舊金山報導
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位於金門公園內的大麗花園（Dahlia Dell）。（記者王子涵╱攝影）
位於金門公園內的大麗花園（Dahlia Dell）。（記者王子涵╱攝影）

舊金山年度大麗花展與競賽15日在金門公園縣展會大樓（County Fair Building）舉行，1000朵不同品種顏色的大麗花爭艷開放。今年恰逢大麗花被指定為舊金山市花的100周年，數百名民眾首日到場參觀，主辦單位預計周末將有數千人觀展。

活動由加州大麗花協會舊金山分會主辦，展期兩天。參賽者將各自培育的大麗花依品種與類別參賽，評審依花朵大小、形態、色彩及色澤均勻度評分。

大麗花協會主席甘斯勒（Erik Gaensler）表示，大麗花由塊根生長，適應舊金山涼爽多霧的氣候，也曾廣泛生長於昔日被稱為「外地」（Outside Lands）的沙丘地帶，那一區正是如今的日落區與列治文區。

舊金山議會與時任市長羅夫（James Rolph）於1926年將大麗花定為市花。當年的公告指出，大麗花花色與形態多變，象徵舊金山的生活與市民精神。甘斯勒說，他曾詢問市長羅偉是否支持大麗花再保有市花地位100年，獲得肯定答覆。

11歲的吳拉娜（Lana Ng）與家人到場觀展，用相機拍攝花朵細節。她說，幾個月前曾在金門公園花卉溫室（Conservatory of Flowers）附近的大麗花園（Dahlia Dell）拍攝花卉，因而希望在生日當天到展場拍攝更多不同品種。

展場可見球形、仙人掌形及其他造型的大麗花，大小從硬幣般至近籃球大小不等，顏色包括黃、紫、紅及鑲白邊等。來自屋崙的劉易斯（Karen Lewis）說，她最喜歡深酒紅色品種；居住在伍德賽德的金賢明（Hyemyoung Kim）則表示，展出的花朵形態與尺寸比她預期更多。

協會大麗花推廣大使凱瑟（Jenna Kaiser）說，培育競賽等級的大麗花需掌握氣候、土壤、澆水及病蟲害防治，一朵品質接近完美的花，往往需要長時間照料。

位於金門公園內的大麗花園（Dahlia Dell）。（記者王子涵╱攝影）
位於金門公園內的大麗花園（Dahlia Dell）。（記者王子涵╱攝影）

位於金門公園內的大麗花園（Dahlia Dell）。（記者王子涵╱攝影）
位於金門公園內的大麗花園（Dahlia Dell）。（記者王子涵╱攝影）

位於金門公園內的大麗花園（Dahlia Dell）。（記者王子涵╱攝影）
位於金門公園內的大麗花園（Dahlia Dell）。（記者王子涵╱攝影）

精華 FAQ

  • 活動於金門公園的縣展會大樓舉行，共有1,000朵不同品種與顏色的大麗花參展，展期2天，首日就吸引數百名民眾入場，主辦單位預估周末觀展人潮將達數千人。

  • 因為今年正好是大麗花被指定為舊金山市花的100周年。舊金山議會與時任市長羅夫在1926年將其定為市花，象徵城市生活多變與市民精神。

  • 參賽者按品種與類別送展，評審會依花朵大小、形態、色彩及色澤均勻度打分。協會表示，大麗花適合舊金山涼爽多霧氣候，但要培育到近乎完美，仍需長期管理氣候、土壤、澆水與病蟲害。

加州 舊金山

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