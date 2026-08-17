特斯拉車主善用自駕 實現雙手自由

圖為一輛處於自動駕駛模式的特斯拉Model 3行駛在加州高速公路。(路透)

哈希米（Rohullah Hashimi）的特斯拉 自動駕駛汽車穿梭於舊金山 的大街小巷。他全程坐在駕駛座上，不用操控方向盤。他這輛2026款Model Y基本版配備了儀表板螢幕和九個攝像頭，雖然比Waymo 或Zoox等自動駕駛汽車的功能更基礎，但足以在幾乎無需駕駛員干預的情況下，自動導航街道和高速公路。

舊金山紀事報報導，哈希米是全職優步司機，強調自己在載客時始終會注意路況。但他現在成了這項技術的忠實擁護者，熱情地向乘客展示。他說，當乘客意識到汽車正在自動駕駛時，他們都會感到驚喜和好奇。

在工作之餘，哈希米對這套系統的信任更是溢於言表。他有時會啟動「完全自動駕駛（有人監督）」模式來吃午餐、刷手機，甚至偶爾小憩一會兒。

「這輛車旨在改變你的生活，」哈希米說。他估計自己大約95%的時間都依賴特斯拉的高級駕駛輔助系統。

他正站在一場悄悄席捲灣區道路的革命的前線。如今已有大量汽車實現自動駕駛。這些並非受政府監管的商業自動駕駛叫車，而是夜間停放在自家車庫的私人無人駕駛汽車。它們離特斯拉創辦人馬斯克多年來一直倡導的願景更近了一步：私人擁有的車輛很快就能用於載客，為車主創造被動收入。

駕駛輔助軟體的快速普及以及越來越多完全解放雙手駕駛的人數，已經讓觀察家和專家們既著迷又不安。有人擔心，這項技術滋生的自滿情緒可能會導致傷亡。根據加州法律，駕駛可以使用高級駕駛輔助系統，但前提是這些系統不能取代人類駕駛。開車時發短信等行為仍然是違法的。

「我們必須面對一個有趣的抉擇，」柏克萊加大先進交通技術合作夥伴項目主任莫拉 (Scott Moura) 說，「所有這些車輛自動化，究竟是為了安全，還是為了便利？這兩者未必是一回事。」

然而，許多特斯拉車主看到了自動駕駛功能的巨大潛力。這家公司代表未對此置評。

「你擁有了完全的自由，」一家特斯拉車主俱樂部主席傑斐遜 (Joe Jefferson) 說。當時他正駕駛著他的2024款Cybertruck皮卡穿過曲萊賽，一邊接聽紀事報的電話。自 2020 年以來，傑斐遜一直在使用不同版本的特斯拉 FSD 監督駕駛功能，並見證了它的演變。最初，如果駕駛長時間鬆開方向盤，系統會發出一系列逐漸升級的警告，俗稱「嘮叨」(the nag)。現在，特斯拉改為依賴行車記錄器來確保駕駛監控路況。這項改變讓特斯拉駕駛在車內可以自由走動，做其他事情。

「例如，現在如果你在和別人聊天，你可以真正看著對方，和他們互動，而不會被系統嘮叨，」傑斐遜說， 「這就是為什麼你會看到那麼多女性在特斯拉車裡化妝的 TikTok 視頻。」