我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

怕錢不夠用 嬰兒潮世代緊抓現有財富

中前總理朱鎔基18日火化 天安門將下半旗致哀

優勝美地公園警告：別在大橡樹下逗留 樹枝可能突斷落

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
優勝美地國家公園警告遊客避免在橡樹下休息或露營，因為夏天粗大的樹枝可能會突然墜落...
優勝美地國家公園警告遊客避免在橡樹下休息或露營，因為夏天粗大的樹枝可能會突然墜落。圖為優勝美地大橡樹平原入口標誌牌。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：優勝美地警告遊客，炎熱無風時勿在大橡樹下休息或搭帳篷。
  • 重點二：所謂夏季斷枝是樹枝幾乎無預警突然掉落，常見於加州黑橡樹。
  • 重點三：科學家仍未釐清成因，公園稱此現象神秘且可能致命。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，優勝美地國家公園（Yosemite National Park）警告夏季遊客，在大型橡樹下休息或搭帳篷前應三思而行，稱在炎熱無風的天氣裡，粗大的樹枝可能會突然墜落。

這種被稱為「夏季斷枝」（summer branch drop）的現象，是指一棵看似健康的樹在幾乎沒有或完全沒有預警的情況下掉落樹枝。公園在一份安全通告中表示，這種現象最常出現在夏季風平浪靜的午後，發生在加州黑橡樹（California black oaks）上。

「無法準確預測『夏季斷枝』何時發生，」優勝美地公園官員表示。

遊客應避免在橫向伸展的大橡樹枝下逗留，特別是在炎熱的日子裡；也不應讓嬰幼兒、老年人或其他行動不便者待在樹下。任何人若聽到頭頂傳來巨大的斷裂聲，應迅速撤離，並向護林員報告倒下的樹木或斷枝。

這一警告發布於優勝美地遊客如織的夏季旺季，此時遊客常在露營地、野餐區及步道沿線尋找樹蔭。據國家公園管理局（National Park Service）稱，優勝美地谷地的氣溫偶爾會達到100華氏度。

與受風力損壞的樹枝通常在靠近樹幹處折斷不同，受「夏季斷枝」現象影響的樹枝通常在距樹幹幾呎處折斷。這些樹枝往往又長又橫，有時甚至會伸出樹冠之外。

公園方面表示，部分掉落的樹枝存在腐爛或先前受損的跡象，但有些則看似完好無損。樹齡較大或健康狀況較差的樹木可能更容易受到影響，而已經失去一枝的樹木則更有可能再掉落另一枝。

科學家們尚未對這一現象給出確切的解釋。優勝美地官員此前曾將橡樹枝條突然脫落現象描述為「神秘且可能致命」。

精華 FAQ

  • 因為在炎熱、無風的夏季午後，大橡樹可能發生「夏季斷枝」，粗大樹枝會幾乎沒有預警就突然掉落，對在樹下休息、露營或等候的人構成嚴重危險。

  • 這種現象最常見於加州黑橡樹，尤其是在夏季風平浪靜的午後。掉落的樹枝多半又長又橫，甚至伸出樹冠外，且常在距離樹幹幾呎處折斷。

  • 若聽到頭頂傳來巨大斷裂聲，應立刻撤離樹下範圍，避免讓嬰幼兒、老年人或行動不便者停留，並盡快向護林員報告倒樹或斷枝情況。

加州 舊金山 優勝美地

上一則

創業在美國／Ma's Auto父子傳承20多年 專業誠信不妥協

下一則

值得入手美國十大濱海小鎮 加州聖塔克魯茲登榜首

延伸閱讀

紐約樹景宅搶手 賣房附窗外有大樹照片 房價可漲20%

紐約樹景宅搶手 賣房附窗外有大樹照片 房價可漲20%
暴雨襲紐新 倒樹封路 陸空交通大亂

暴雨襲紐新 倒樹封路 陸空交通大亂
強風暴襲擊伊州、印州 逾60萬戶停電 龍捲風襲芝城南郊

強風暴襲擊伊州、印州 逾60萬戶停電 龍捲風襲芝城南郊
流星雨爆發 華人驅車4小時追星 1小時目睹數十顆

流星雨爆發 華人驅車4小時追星 1小時目睹數十顆
枝頭上的貓頭鷹

枝頭上的貓頭鷹

熱門新聞

矽谷畢業生一職難求，資深工程師下沉搶職缺，專家籲用AI「自己創造工作。」（記者李怡╱攝影）

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

2026-08-11 21:11
Trader Joe's經典海軍藍帆布袋近期回歸灣區門市，現場貨量充足不再一袋難求；店內同時也有多款大型保冷袋上架。（記者王湘涵╱攝影）

怕買不到就更想買？Trader Joe's經典「海軍藍」帆布袋回歸

2026-08-12 20:33
中秋還沒到 Costco先有過節味，月餅鳳梨酥搶先上架。（記者李怡╱攝影）

中秋還沒到Costco先有過節味 月餅鳳梨酥搶先上架

2026-08-13 21:24
麥當勞預告Hello Kitty與哥吉拉聯名。（麥當勞官方Ins）

麥當勞預告Hello Kitty與哥吉拉跨界聯名

2026-08-10 20:23
中國將於9月15日起施行新版「國務院關於出境入境管理的規定」。部分南加華人認為，新規不僅讓持美國綠卡的華人感受到壓力，甚至部分已入美國籍的華人，也擔心日後前往中國可能受影響。圖為示意圖。（記者啟鉻╱攝影）

中國出入境新規 加州華人擔心「返中後被限制出境」

2026-08-10 02:18
專家指出，電費具有高度波動性，民眾未必是因為浪費用電才收到高額帳單，但天氣變化與高費率讓家庭預算更難掌握。（記者王子涵╱攝影）

夏季高溫推升PG&E電費 學會這幾招省下數百元

2026-08-10 17:17

超人氣

更多 >
三入不到20元 超好用托特包好市多開賣

三入不到20元 超好用托特包好市多開賣
華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了

華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了
改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消

改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消
美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題

美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題
美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」

美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」