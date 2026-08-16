優勝美地公園警告：別在大橡樹下逗留 樹枝可能突斷落

優勝美地國家公園警告遊客避免在橡樹下休息或露營，因為夏天粗大的樹枝可能會突然墜落。圖為優勝美地大橡樹平原入口標誌牌。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 優勝美地警告遊客，炎熱無風時勿在大橡樹下休息或搭帳篷。

優勝美地警告遊客，炎熱無風時勿在大橡樹下休息或搭帳篷。 重點二： 所謂夏季斷枝是樹枝幾乎無預警突然掉落，常見於加州黑橡樹。

所謂夏季斷枝是樹枝幾乎無預警突然掉落，常見於加州黑橡樹。 重點三：科學家仍未釐清成因，公園稱此現象神秘且可能致命。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，優勝美地 國家公園（Yosemite National Park）警告夏季遊客，在大型橡樹下休息或搭帳篷前應三思而行，稱在炎熱無風的天氣裡，粗大的樹枝可能會突然墜落。

這種被稱為「夏季斷枝」（summer branch drop）的現象，是指一棵看似健康的樹在幾乎沒有或完全沒有預警的情況下掉落樹枝。公園在一份安全通告中表示，這種現象最常出現在夏季風平浪靜的午後，發生在加州 黑橡樹（California black oaks）上。

「無法準確預測『夏季斷枝』何時發生，」優勝美地公園官員表示。

遊客應避免在橫向伸展的大橡樹枝下逗留，特別是在炎熱的日子裡；也不應讓嬰幼兒、老年人或其他行動不便者待在樹下。任何人若聽到頭頂傳來巨大的斷裂聲，應迅速撤離，並向護林員報告倒下的樹木或斷枝。

這一警告發布於優勝美地遊客如織的夏季旺季，此時遊客常在露營地、野餐區及步道沿線尋找樹蔭。據國家公園管理局（National Park Service）稱，優勝美地谷地的氣溫偶爾會達到100華氏度。

與受風力損壞的樹枝通常在靠近樹幹處折斷不同，受「夏季斷枝」現象影響的樹枝通常在距樹幹幾呎處折斷。這些樹枝往往又長又橫，有時甚至會伸出樹冠之外。

公園方面表示，部分掉落的樹枝存在腐爛或先前受損的跡象，但有些則看似完好無損。樹齡較大或健康狀況較差的樹木可能更容易受到影響，而已經失去一枝的樹木則更有可能再掉落另一枝。

科學家們尚未對這一現象給出確切的解釋。優勝美地官員此前曾將橡樹枝條突然脫落現象描述為「神秘且可能致命」。